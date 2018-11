Trump a répondu par écrit aux question du procureur spécial

(Actualisé avec déclaration de Trump)

WASHINGTON, 16 novembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé vendredi avoir répondu par écrit aux questions posées par le procureur spécial Robert Mueller, qui dirige l'enquête sur l'élection présidentielle de novembre 2016, tout en précisant qu'il ne les lui avais pas encore adressées.

S'exprimant devant la presse, Donald Trump a précisé avoir rédigé lui-même les réponses aux questions de Robert Mueller.

"On m'a posé une série de questions, j'y ai répondu très facilement", a-t-il dit.

"Je suis sûr qu'il y avait des pièges, parce que, vous le savez, ils aiment coincer les gens, évoquant des questions dont les termes ont, selon lui, était volontairement élaborées pour conduire au parjure.

"Il faut toujours être attentif lorsque vous répondez à des questions quand il y a des gens mal intentionnés. Mais bon, j'ai répondu sans difficultés à ces questions."

Les questions du procureur Mueller auxquelles Trump a répondu ne portent que sur une éventuelle ingérence de Moscou dans l'élection, et pas sur la possibilité que le président républicain ait tenté de faire obstacle à l'"enquête russe" que conduit le procureur spécial, disait mardi une source de Reuters.

Y figure notamment la rencontre de juin 2016 à la Trump Tower de New York entre un des fils du président, Donald Trump Jr., et d'autres membres de son équipe avec un groupe de Russes. (Jeff Mason et Makini Brice, Nicolas Delame pour le service français)