L'ancien président américain Donald Trump détient une avance considérable sur ses rivaux républicains dans l'État de l'Iowa, où la course à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle débutera en janvier, selon un sondage d'opinion publié lundi.

L'enquête Des Moines Register/NBC News/Mediacom réalisée auprès de personnes susceptibles de participer au caucus républicain de l'Iowa montre que M. Trump est soutenu par 42 % des personnes interrogées, tandis que le gouverneur de Floride Ron DeSantis est à 19 % et le sénateur américain Tim Scott en troisième position avec 9 %.

D'autres candidats républicains dans le peloton de tête visant à affronter le président démocrate Joe Biden lors de l'élection de novembre 2024 ont enregistré des chiffres inférieurs à un chiffre.

Malgré cela, J. Ann Selzer, la sondeuse chevronnée de l'Iowa dont le cabinet a réalisé l'enquête, a déclaré que la course n'était pas réglée et qu'elle pourrait être "plus serrée qu'il n'y paraît à première vue".

Une majorité - soit 52 % - a déclaré avoir un premier choix pour le président, mais pourrait encore être persuadée de soutenir un autre candidat, tandis que 40 % ont déclaré que leur décision était prise.

Parmi les partisans de M. Trump, en revanche, 66 % ont déclaré que leur vote était acquis, tandis que 34 % ont dit qu'ils pourraient être persuadés de changer d'avis.

Les quatre inculpations de M. Trump n'ont guère eu d'effet dissuasif sur ses partisans. Le sondage a révélé que 65 % des personnes susceptibles de participer au caucus républicain ne pensaient pas que M. Trump avait commis des crimes graves, contre 26 % qui pensaient qu'il en avait commis.

Le sondage a été réalisé du 13 au 17 août et a coïncidé avec l'annonce, le 14 août, de l'inculpation de M. Trump par un grand jury de Géorgie, qui l'accuse d'avoir tenté de renverser sa défaite électorale de 2020 face à M. Biden.

L'enquête a été réalisée avant le premier débat des primaires républicaines de mercredi, auquel M. Trump a déclaré qu'il ne participerait pas en raison de sa large avance dans les sondages.

Un sondage national réalisé par CBS dimanche a montré que M. Trump était le candidat préféré de 62 % des électeurs républicains, M. DeSantis étant à la traîne avec 16 %.