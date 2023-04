Donald Trump a continué d'accumuler les soutiens en Floride pour sa campagne présidentielle mercredi, déjouant les pronostics du gouverneur de l'État, Ron DeSantis, sur son propre terrain.

Vern Buchanan, coprésident de la délégation du Congrès de l'État est devenu le huitième parlementaire de Floride à se prononcer en faveur de l'ancien président, annonçant son soutien mercredi, quelques heures après un appel personnel de Trump.

"Si nous voulons remettre notre économie sur les rails, Donald Trump est l'homme de la situation", a déclaré M. Buchanan.

M. Trump s'est lancé dans la course à l'investiture républicaine pour 2024 en novembre, et les sondages montrent qu'il est en tête du peloton des candidats déclarés et des candidats non encore déclarés. On s'attend à ce que M. DeSantis se lance dans la course et il est en deuxième position dans les sondages.

La série de soutiens de M. Trump, dont quatre en Floride et cinq dans deux autres États cette semaine, est intervenue alors que M. DeSantis est confronté à un barrage d'insultes sur les médias sociaux et à des publicités d'attaque de la part du camp de M. Trump.

"Lorsque votre carte de visite est la Floride et les gens dans votre propre défaut de cour, ce n'est jamais un bon signe", a déclaré Ford O'Connell, un consultant républicain qui a été un substitut de la campagne Trump en 2020. "La campagne de M. DeSantis se trouve dans une position vulnérable.

L'équipe de M. DeSantis avait demandé aux membres de la délégation du Congrès de Floride de ne pas annoncer de soutien, selon une personne au courant des démarches. Seule Laurel Lee s'est ralliée à M. DeSantis en annonçant son soutien mardi.

Trump a contacté les parlementaires personnellement, les invitant à un dîner dans son complexe de Mar-a-Lago jeudi soir.

Un collaborateur de M. DeSantis a refusé de faire des commentaires.

Une source au fait des réflexions de M. DeSantis a déclaré que la vague de soutiens n'avait pas persuadé le gouverneur d'accélérer son calendrier pour une annonce présidentielle. M. DeSantis devrait préciser ses intentions après la fin de la session de l'assemblée législative de Floride, début mai, puis lancer sa campagne de manière plus officielle en juin.

Selon la source, M. DeSantis est actuellement limité par la loi quant à ce qu'il peut faire en tant que non-candidat et ne peut pas demander explicitement des soutiens. "Nous n'avons pas encore commencé", a déclaré cette personne.