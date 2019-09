Trump accuse le président de la commission du Renseignement de trahison

WASHINGTON, 30 septembre (Reuters) - Donald Trump a accusé lundi de trahison Adam Schiff, président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, qui enquête dans le cadre de la procédure de destitution entamée à son encontre.

"Le représentant Adam Schiff a illégalement fait une fausse et terrible déclaration en prétendant qu'elle provenait de moi et qu'il s'agissait de la partie la plus importante de mon appel au président ukrainien, et l’a lu à voix haute au Congrès et devant le peuple américain. Arrestation pour trahison?", écrit-il sur Twitter.

(Makini Brice et Doina Chiacu, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Henri-Pierre André)