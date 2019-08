Trump aimerait moins taxer les salaires et les plus-values

(Actualisé avec précisions sur l'imposition des plus-values)

WASHINGTON, 20 août (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi que son administration étudiait la possibilité de réduire la fiscalité sur les salaires comme sur les plus-values boursières tout en précisant qu'il n'était pas question de prendre de décisions dans l'immédiat.

S'exprimant devant la presse lors d'une visite officielle à la Maison blanche de son homologue roumain, Klaus Iohannis, le président américain a déclaré: "Je pense aux cotisations sociales depuis longtemps".

Le Washington Post a rapporté lundi que l'administration envisageait une réduction temporaire des cotisations sociales pour pallier un ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis.

Plusieurs millions de contribuables aux Etats-Unis paient des cotisations salariales qui servent entre autre à financer Medicare, le système fédéral de santé dédié aux personnes âgées.

Donald Trump a toutefois estimé que les Etats-Unis étaient "très loin d'une récession" et ajouté que la Maison blanche réfléchissait depuis longtemps déjà à des allégements fiscaux.

Le président a signé fin 2017 l'une des plus importantes réformes fiscales des dernières décennies, qui a profité aux particuliers comme aux entreprises, et il promet depuis une nouvelle vague d'allègements d'impôts et de taxes.

Le sujet est revenu dans le débat politique avec la montée des tensions commerciales avec la Chine, qui fait craindre à certains un basculement de l'économie américaine en récession à moins de 15 mois de la prochaine élection présidentielle.

Donald Trump a expliqué qu'il n'aurait pas besoin de l'aval du Congrès s'il souhaitait indexer la taxation des plus-values sur l'inflation. Selon des fiscalistes, une telle indexation aurait pour effet de réduire fortement la taxation des plus-values.

"Je ne parle pas de faire quoi que ce soit maintenant mais l'indexation, c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui serait très facile à faire", a dit le président. "C'est quelque chose à quoi je pense beaucoup, c'est certain."

Donald Trump a également renouvelé ses critiques à l'adresse de la Réserve fédérale, la banque centrale américaine, estimant qu'elle devrait réduire les taux d'intérêt d'au moins un point de pourcentage au total.

La Fed a abaissé son principal taux directeur d'un quart de point fin juillet, sa première baisse depuis 2008, et les marchés s'attendent à une nouvelle baisse en septembre.

(Steve Holland; Marc Angrand et Henri-Pierre André pour le service français)