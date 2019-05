Trump annonce l'envoi de 1.500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient

(.)

WASHINGTON, 24 mai (Reuters) - Donald Trump a annoncé vendredi l'envoi de 1.500 militaires américains supplémentaires au Moyen-Orient, alors que les tensions avec l'Iran se sont encore intensifiées ces derniers jours.

Ils seront essentiellement chargés d'assurer des missions de protection, a précisé le président des Etats-Unis.

"Nous voulons bénéficier de protection au Moyen-Orient. Nous allons envoyer un nombre relativement limité de soldats, principalement par précaution", a dit Trump à son départ de la Maison blanche pour une visite au Japon.

Ces renforts appuieront les moyens militaires américains déjà stationnés dans la région. L'armée américaine a envoyé dans la région le porte-avions Abraham Lincoln et son groupe aéronaval ainsi que des bombardiers et des batteries de missiles Patriot en réponse à ce que Washington qualifie de menaces iraniennes.

Dans le même temps, le département d'Etat a retiré une partie de son personnel en poste à Bagdad et Erbil en disant craindre une menace de milices pro-iraniennes.

Téhéran dénonce pour sa part une "guerre psychologique" et un "jeu politique".

Dans un tweet publié dimanche dernier, Trump a menacé la république islamique de destruction. "Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Ne menacez plus jamais les Etats-Unis", a-t-il écrit.

L'Iran, qui souffre du rétablissement des sanctions économiques consécutives à la décision prise il y a un peu plus d'un an par Trump de retirer son pays de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a menacé à son tour de ne plus respecter certains engagements pris dans ce cadre. (Roberta Rampton et Phil Stewart Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français)