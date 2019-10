Trump annonce un accord commercial partiel avec la Chine

(Ajoute déclaration de Liu He, presse officielle chinoise §8-9)

par Jeff Mason et David Lawder

WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine se sont accordés vendredi sur la "phase 1" d'un accord censé mettre fin à la guerre commerciale que se livrent les deux premières puissances économiques mondiales, conduisant Donald Trump à suspendre une hausse des droits de douane prévue la semaine prochaine.

Mais des responsables de l'administration américaine ont souligné que cet accord devait encore être couché sur le papier et qu'il faudrait encore travailler avant de pouvoir le finaliser.

Cet accord partiel couvre l'agriculture, la question des devises et certains aspects de la protection de la propriété intellectuelle.

Il constitue l'avancée la plus notable sur la voie d'un armistice entre Américains et Chinois, qui se sont mutuellement imposé depuis quinze mois des droits et taxes sur des centaines de milliards de dollars de biens, freinant la croissance économique mondiale et malmenant les marchés financiers.

Peu de détails ont été exposés vendredi, mais Donald Trump a estimé que cinq semaines pourraient être nécessaires pour le mettre par écrit et qu'il pourrait être signé avec son homologue chinois Xi Jinping lors de la réunion du forum de Coopération Asie-Pacifique (APEC) prévu le 16 novembre au Chili.

Les deux premières puissances économiques de la planète sont "très près" d'enterrer la hache de guerre, a ajouté le président américain, qui s'exprimait après un entretien à la Maison blanche avec le chef de la délégation chinoise, le vice-Premier ministre Liu He.

"Il y a eu beaucoup de friction entre les Etats-Unis et la Chine, mais maintenant, c'est un festival d'amour ("lovefest"). C'est une bonne chose", a dit Trump.

Liu He a pour sa part déclaré que des "progrès importants ont été réalisés dans de nombreux domaines". "Nous sommes satisfaits de cela, nous allons continuer de travailler", a poursuivi le vice-Premier ministre chinois.

Washington et Pékin ont convenu d'avancer vers un accord final, a rapporté l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

"CHALEUREUX"

La rencontre entre Donald Trump et Liu He concluait deux journées de discussions à haut niveau à Washington, les premières depuis juillet, pour tenter de résoudre un conflit commercial qui entrave les échanges entre les Etats-Unis et la Chine et le commerce mondial.

Le président américain avait relevé dans la journée que les échanges se déroulaient dans un "climat plus chaleureux qu'il y a peu".

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, qui dirige la délégation américaine avec le représentant au Commerce Robert Lighthizer, a annoncé que Trump avait décidé de suspendre l'augmentation de 25% à 30% des droits de douanes perçus par les Etats-Unis sur 250 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine qui prévue mardi prochain.

Aucune décision en revanche n'a été prise pour les hausses attendues pour le mois de décembre, a cependant ajouté Lighthizer.

Interrogé directement, Trump a répondu: "Je pense que nous allons avoir un accord qui ira bien au-delà des droits de douane".

Le dirigeant américain avait fait savoir par le passé qu'il ne se satisferait pas d'un accord partiel.

A Wall Street, la Bourse a fini en hausse de plus de 1%, mais en deçà des plus hauts atteints en cours de séance, le caractère partiel de l'accord tempérant les enthousiasmes. (avec Echo Wang à Washington, Michael Martina à Pékin; Henri-Pierre André pour le service français, édité par Jean Terzian)