Trump annule sa visite en Pologne, citant l'ouragan Dorian

MIAMI, 30 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annulé jeudi la visite qu'il devait effectuer ce week-end en Pologne, disant vouloir rester aux Etats-Unis pour s'assurer que "toutes les ressources" fédérales seront utilisées pour faire face à l'ouragan Dorian, qui pourrait toucher terre dimanche soir en Floride.

S'exprimant depuis la Maison blanche, Donald Trump a indiqué s'être entretenu avec son homologue polonais Andrzej Duda et que le vice-président Mike Pence se rendrait en Pologne à sa place. Il a précisé qu'il y effectuerait une visite ultérieurement.

"Il est très important pour moi d'être là. L'ouragan s'annonce comme très, très important", a dit Donald Trump.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré jeudi l'état d'urgence pour l'ensemble de la Floride.

Certains vols commerciaux ont été annulés par les autorités, qui se préparaient à distribuer des sacs de sable aux habitants de la côte est de l'Etat afin que ceux-ci protègent leurs domiciles.

L'ouragan Dorian a été reclassé mercredi soir en ouragan de catégorie 1 sur l'échelle Saffir-Simpson d'intensité des cyclones et pourrait passer en catégorie 4 (sur cinq) avec des vents pouvant souffler jusqu'à 209 km/h. (Zach Fagenson à Miami et Gabriella Borter à New York, avec Alexandra Alper à Washington; Jean Terzian pour le service français)