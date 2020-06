Trump annule un déplacement dans le New Jersey afin de maintenir "l'ordre public"

(Répétition dépêche publiée vendredi, ajoute déclarations Trump)

WASHINGTON, 27 juin - Le président américain Donald Trump a annulé vendredi un déplacement qu'il devait effectuer au cours du week-end dans son golf de Bedminster, dans le New Jersey, disant qu'il restait à Washington pour "assurer que l'ordre public soit respecté".

"Les incendiaires, anarchistes, pillards et autres agitateurs ont été, pour la plupart, arrêtés", a écrit Trump sur Twitter. "Je fais le nécessaire pour que notre population soit en sécurité, et ces personnes comparaîtront devant la justice!"

Trump a adopté une position ferme vis à vis des personnes détruisant ou vandalisant des monuments historiques américains, et a menacé de recourir à la force face à certains manifestants.

L'annulation de la visite présidentielle dans le New Jersey intervient alors que de nombreux Etats américains connaissent depuis plusieurs jours un fort rebond des cas de contamination par le nouveau coronavirus. (Daphne Psaledakis et Jeff Mason; version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)