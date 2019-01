Trump aurait demandé à Michael Cohen de mentir au Congrès

(Ajoute communiqué des services du procureur Mueller)

WASHINGTON, 19 janvier (Reuters) - Donald Trump a demandé à Michael Cohen, son ancien avocat, de mentir devant un commission parlementaire à propos du projet de construction d'une Trump Tower à Moscou, affirme le site d'informations BuzzFeed qui cite des agents fédéraux impliqués dans l'"enquête russe".

Les services du procureur spécial Robert Mueller, qui supervise l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et une possible collusion entre la campagne Trump et des représentants russes, ont déclaré que le récit de BuzzFeed n'était "pas exact".

"La description faite par BuzzFeed de déclarations spécifiques effectuées auprès des services du procureur spécial, de documents et de témoignages obtenus par ce bureau en lien avec le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès, n'est pas exacte", a dit vendredi soir un porte-parole de Mueller.

Un peu plus tôt, la porte-parole de la Maison blanche avait qualifié les allégations de BuzzFeed d'"absolument fausses". Rudy Giuliani, actuel avocat du président, a démenti l'information dans les mêmes termes.

Adam Schiff, président démocrate de la commission du Renseignement à la Chambre des représentants, a quant à lui promis sur Twitter que "le nécessaire sera(it) fait pour découvrir la vérité".

"L'accusation selon laquelle le président des Etats-Unis pourrait avoir demandé qu'un parjure soit commis devant notre commission pour tenter de mettre fin à l'enquête et cacher ses relations commerciales avec la Russie est parmi les plus graves à ce jour", a-t-il écrit.

Jerrold Nadler, autre élu démocrate, a également annoncé sur Twitter que la commission des Affaires judiciaires de la Chambre allait enquêter. "Ordonner à un subordonné de mentir devant le Congrès est un crime fédéral", a-t-il souligné.

Un tel crime pourrait justifier l'ouverture d'une procédure parlementaire de destitution du président.

Selon BuzzFeed, Donald Trump, aurait cherché à rencontrer le président russe Vladimir Poutine peu avant son élection afin de faire avancer le projet de Trump Tower à Moscou. "Occupez-vous en", aurait-il lancé à Michael Cohen.

Ce dernier, lors de son audition en 2017 devant le Congrès, a pourtant assuré que le projet immobilier avait été abandonné en janvier 2016.

Michael Cohen et son conseiller Lanny Davis ont refusé de commenter l'article de BuzzFeed.

L'ancien avocat du président a été condamné en décembre à trois ans de prison pour avoir acheté au nom de Donald Trump le silence de deux femmes qui disent avoir eu une relation avec l'homme d'affaires, en violation de la législation sur le financement des campagnes électorales.

L'avocat a par ailleurs reconnu jeudi avoir procédé, à la demande du président, à des versements d'argent à une société dans le but d'influencer des sondages lors de la campagne présidentielle de 2016. (Karen Freifeld, Nathan Layne, Mark Hosenball, David Morgan et Tim Ahmann; Jean-Philippe Lefief, Jean Terzian et Guy Kerivel pour le service français)