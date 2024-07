L'ancien président Donald Trump a tenté vendredi de prendre ses distances avec les projets ambitieux d'un groupe conservateur pour la prochaine présidence républicaine, quelques jours après que son dirigeant a affirmé qu'une deuxième révolution américaine était en cours et qu'elle "resterait sans effusion de sang si la gauche le permettait".

Le candidat républicain à la présidence a renoncé à tout lien avec le Projet 2025, un plan que les démocrates ont attaqué pour mettre en évidence ce qu'ils considèrent comme le programme politique extrême de M. Trump pour un second mandat s'il battait le président Joe Biden lors de l'élection du 5 novembre.

De nombreuses personnes impliquées dans le projet mené par la Heritage Foundation, le principal groupe de réflexion conservateur des États-Unis, ont travaillé à la Maison-Blanche de M. Trump et contribueraient probablement à compléter son administration s'il l'emportait en novembre.

Mais M. Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social qu'il n'avait rien à voir avec ce projet.

"Je ne sais rien du projet 2025. Je n'ai aucune idée de qui se cache derrière ce projet", a-t-il écrit.

"Je ne suis pas d'accord avec certaines des choses qu'ils disent", a-t-il poursuivi, ajoutant que certaines de leurs affirmations étaient "absolument ridicules et abyssales".

Le message de M. Trump a été publié trois jours après les commentaires du président de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, sur le podcast "War Room" de Steve Bannon, au sujet d'une deuxième révolution américaine. Les démocrates et d'autres ont critiqué ce qu'ils considèrent comme une menace voilée de violence.

Dans une déclaration fournie vendredi par un porte-parole de Project 2025, M. Roberts a réitéré son affirmation selon laquelle les Américains menaient une révolution "pour reprendre le pouvoir aux élites et aux bureaucrates despotiques" et a déclaré que c'était la gauche politique qui avait une histoire de violence politique.

Le porte-parole a déclaré que le projet 2025 fournissait des recommandations au prochain président républicain, mais qu'il appartiendrait à M. Trump, en cas de victoire, de décider de les mettre en œuvre ou non.

Selon James Wallner, professeur de sciences politiques à l'université de Clemson, la décision de M. Trump de prendre ses distances avec le Projet 2025 pourrait en partie refléter un effort de modération de son message au cours des derniers mois de la course, en particulier avec la campagne de M. Biden qui s'est essoufflée après le débat du 27 juin organisé par le candidat démocrate.

"M. Trump cherche à présent à séduire un public plus large", a déclaré M. Wallner.

La campagne de M. Biden a intensifié ses efforts pour lier la campagne de M. Trump au projet 2025.

"Le projet 2025 est la politique extrême et le manuel du personnel pour le second mandat de M. Trump, qui devrait effrayer le peuple américain", a déclaré le porte-parole de la campagne, Ammar Moussa, dans un communiqué.

Ce plan de 900 pages prévoit une réforme drastique du gouvernement fédéral, y compris la suppression de certaines agences fédérales et une vaste expansion du pouvoir présidentiel. Les déclarations et les positions politiques de M. Trump suggèrent qu'il est en accord avec une partie, mais pas la totalité, de l'agenda du projet.

Les plans ont été élaborés par la Heritage Foundation en coordination avec un ensemble d'autres groupes partageant les mêmes idées.

Un certain nombre de personnes ayant travaillé sur le projet 2025 ont des liens étroits avec l'ancien président. Russ Vought, qui a été directeur du Bureau de la gestion et du budget de M. Trump et qui dirige un comité clé de la Convention nationale républicaine, est l'auteur de l'un des chapitres du projet.

Stephen Miller, ancien conseiller principal de M. Trump, dont on s'attend à ce qu'il soit pressenti pour occuper un poste de premier plan dans une deuxième administration Trump, dirige un groupe juridique au sein du comité consultatif du projet 2025.