Bourse de Paris : Trump conserve le Sénat mais perd la Chambre, les marchés s'en accommodent

"Si rien ne se passe sur les marchés, c'est que les résultats des Midterms aux Etats-Unis sont conformes aux attentes des investisseurs". Voilà en résumé le sentiment qui domine ce matin alors que les grandes lignes des élections américaines de mi-mandat sont connues. Les Républicains renforcent leur emprise sur le Sénat tandis que les Démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, qu'ils avaient perdu il y a huit ans. Donald Trump a twitté "Enorme succès ce soir. Merci à tous". Nancy Pelosi a aussi revendiqué la victoire pour le clan Démocrate. Le Président américain peut conserver sa ligne directrice, avec une marge de manœuvre réduite à la Chambre basse, tandis que ses opposants peuvent évoquer une légère sanction de la politique de la Maison Blanche.Les financiers, qui n'aiment pas beaucoup le changement, se satisfont de l'issue des élections. La réaction des marchés actions asiatiques est positive ce matin. Le dollar se replie un peu face à l'euro et le taux du 10 ans américain baisse.Dans le reste de l'actualité, il faudra garder un œil sur un vote de confiance au parlement italien, alors que des dissensions se développent au sein de la coalition populiste. A Londres, les tractations en vue du Brexit se poursuivent pour Theresa May, qui a déjà conduit hier une réunion sur la question et qui devrait à nouveau réunir les parties prenantes d'ici la fin de la semaine. Le pétrole reprend un peu de terrain ce matin, mais la tendance négative se poursuit après les pics récents.Côté résultats trimestriels, en Europe, Crédit Agricole Vestas ou Bayerische Motoren Werke sont sur les tablettes. Costco Qualcomm et Twenty-First Century Fox aussi, aux Etats-Unis.La production industrielle allemande (8h00, consensus +0,0%) et les ventes de détail européennes (11h00, consensus +0,1%) sont les deux rendez-vous les plus importants de la matinée. Aux Etats-Unis, seuls les stocks pétroliers hebdomadaires sont en vue, à 16h30. C'est aussi aujourd'hui que débute la réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, qui aboutira demain soir à une décision sur les taux.L'euro grappille 0,1% à 1,1456 USD ce matin, tandis que l'once d'or est en hausse de 0,15% à 1 230 USD. Le Brent reprend 0,5% et revient au contact des 72 USD, tandis que le WTI avance de 0,2% à 61,89 USD. Le taux du 10 ans américain recule légèrement à 3,186%.