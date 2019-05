Trump convaincu qu'un nouvel accord avec l'Iran est possible

TOKYO, 27 mai (Reuters) - Donald Trump s'est dit convaincu lundi qu'un nouvel accord sur le programme nucléaire iranien était possible et s'est félicité de l'efficacité des sanctions américaines.

"Je pense vraiment que l'Iran aimerait conclure un accord, ce qui c'est très intelligent de sa part, et je pense que c'est une possibilité.

"Il a l'opportunité de devenir un grand pays avec la même direction. Nous ne cherchons pas à changer de régime. Je tiens à ce que ce soit clair. Nous cherchons à faire en sorte qu'il n'ait pas d'armes nucléaires", a déclaré le président des Etats-Unis lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, à Tokyo.

A Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères a quant à lui répété que son pays ne cherchait pas à se doter de telles armes et a rappelé que l'ayatollah Ali Khameneï, guide suprême de la Révolution, avait signé une fatwa pour l'interdire.

"Ce sont les actes, pas les mots, qui montreront qu'elles est l'intention de @realDonaldTrump", ajoute Mohammad Javad Zarif sur Twitter.

Donald Trump a dénoncé il y a un an l'accord international sur le programme nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, ouvrant la voie au rétablissement des sanctions américaines levées après son entrée en vigueur. Le président des Etats-Unis fait désormais pression sur Téhéran pour le renégocier, afin de l'étendre à son programme balistique et à son influence dans la région. Il a annoncé vendredi l'envoi de 1.500 hommes supplémentaires au Moyen-Orient. (Jeff Mason et Malcolm Foster, Jean-Philippe Lefief pour le service français)