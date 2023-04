Selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, l'ancien président américain Donald Trump a accru son avance sur ses rivaux dans la course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, alors même qu'il fait l'objet d'accusations criminelles à New York.

Quelque 48 % des républicains qui se définissent comme tels disent vouloir que M. Trump soit le candidat de leur parti à l'élection présidentielle, contre 44 % lors d'un sondage réalisé entre le 14 et le 20 mars.

Quelque 19 % soutiennent son plus proche rival, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, contre 30 % le mois dernier. Les autres rivaux probables se situent dans une fourchette à un chiffre.

Le sondage en ligne a été réalisé entre le 31 mars et le 3 avril, après que l'on ait appris que M. Trump ferait face à des accusations criminelles liées à des pots-de-vin versés à une star du porno avant l'élection de 2016.

M. Trump est le premier président américain à faire l'objet d'une inculpation pénale. Il devrait plaider non coupable dans un tribunal de Manhattan mardi.

Ces dernières semaines, M. DeSantis a été critiqué pour une déclaration faite le 13 mars, dans laquelle il affirmait qu'il n'était pas dans l'intérêt national vital des États-Unis de s'empêtrer davantage dans un conflit territorial entre l'Ukraine et la Russie.

M. Trump a intensifié ses attaques contre M. DeSantis, qui n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mais qui devrait se présenter.

Quelque 71 % des Américains, dont 58 % des républicains, estiment qu'il est crédible que M. Trump ait payé la star du porno Stormy Daniels pour qu'elle taise sa liaison avant l'élection présidentielle de 2016. M. Trump a clamé son innocence et nié cette liaison, tout en reconnaissant avoir payé Mme Daniels.

En temps utile, 51 % des personnes interrogées dans les sondages, dont 80 % des républicains, ont déclaré qu'elles pensaient que les accusations étaient motivées par des considérations politiques.

Ces chiffres sont pratiquement inchangés par rapport au mois dernier.

L'enquête menée auprès de 706 adultes américains présente un intervalle de crédibilité, une mesure de précision, de plus ou moins 2,7 points de pourcentage pour l'ensemble des personnes interrogées et de plus ou moins 4,5 points de pourcentage pour les républicains.