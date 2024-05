Donald Trump a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il utiliserait ses relations avec le président russe Vladimir Poutine pour faire libérer le journaliste du Wall Street, Evan Gershkovich, d'une prison russe.

M. Trump a écrit sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social que cela se produirait peu après les élections de novembre aux États-Unis, au cours desquelles il cherchera à battre le président Joe Biden et à revenir à la Maison-Blanche.

"Evan Gershkovich, le journaliste du Wall Street Journal détenu par la Russie, sera libéré presque immédiatement après les élections, mais certainement avant que je ne prenne mes fonctions. Il sera chez lui, en sécurité et avec sa famille", a déclaré M. Trump.

"Vladimir Poutine, président de la Russie, fera cela pour moi, mais pour personne d'autre, et nous ne paierons rien !

M. Trump n'a pas évoqué de contacts avec M. Poutine et n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il pensait que le dirigeant russe libérerait M. Gershkovich.

Le journaliste a été arrêté en Russie en mars de l'année dernière sur la base d'accusations d'espionnage que lui-même, son journal et l'administration Biden ont tous fermement démenties. Il a passé plus d'un an dans une prison moscovite, sans qu'aucune date n'ait été fixée pour son procès.

En février, M. Poutine a déclaré qu'il pourrait être possible de le libérer en échange d'un Russe emprisonné en Allemagne pour meurtre.

Au cours de sa présidence 2017-2021, M. Trump a exprimé son admiration pour M. Poutine. En 2018, il a refusé de blâmer le dirigeant russe pour son ingérence dans l'élection américaine de 2016, jetant le doute sur les conclusions de ses propres agences de renseignement et suscitant des critiques dans son pays.

M. Trump a également affirmé qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine dans les 24 heures suivant son retour à la Maison-Blanche, bien qu'il n'ait pas précisé comment il s'y prendrait.