Trump défend son secrétaire au Travail, évoqué dans l'affaire Epstein

WASHINGTON, 10 juillet (Reuters) - Donald Trump a pris mardi la défense de son secrétaire au Travail, Alexander Acosta, dont les démocrates réclament la démission pour l'accord de plaider-coupable qu'il a contribué à conclure en 2007 avec Jeffrey Epstein dans une affaire d'abus sexuels alors qu'Acosta était à l'époque procureur en Floride.

Jeffrey Epstein a été accusé lundi à New York par des procureurs fédéraux de "trafic sexuels" de mineures.

Le riche financier américain avait échappé à des accusations similaires en 2007 en Floride grâce à un accord de plaider-coupable et n'avait écopé que d'une peine de 13 mois de prison durant lesquels il avait été autorisé à quitter sa cellule pendant la journée. Acosta était alors procureur du district sud de Floride.

"Je me sens très triste pour le secrétaire Acosta parce que je le connais comme quelqu'un qui travaille dur et qui a fait de l'excellent travail", a déclaré Donald Trump devant les journalistes à la Maison blanche.

Il a ajouté que l'administration américaine allait "étudier de très près" toute cette affaire.

Le président américain a déjà défendu par le passé des représentants dont les agissements supposés jetaient un trouble sur son administration. Ainsi Trump avait soutenu son ancien secrétaire à l'Environnement, Scott Pruitt, et son ancien secrétaire à l'Intérieur, Ryan Zinke, accusés de malversations financières. Pruitt et Zinke ont depuis quitté l'administration.

Trump n'a fait mardi aucune mention des accusations pesant sur Epstein. Il a dit qu'il connaissait le financier mais qu'il avait eu un différend avec ce dernier, sans en préciser le motif, et que les deux hommes ne s'étaient plus parlés depuis 15 ans.

Le chef de la Maison blanche a déclaré qu'il y avait selon lui de nombreuses personnes autres qu'Acosta impliquées dans la décision prise dans l'affaire Epstein en 2007.

Acosta a déclaré sur Twitter que les crimes commis par Epstein étaient "horribles" et s'est réjoui de la procédure engagée par les procureurs new-yorkais. (Roberta Rampton et Richard Cowan; Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)