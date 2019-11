Bourse de Paris : Trump défie Pékin avant Thanksgiving

Avant de tourner la clef du bureau ovale pour la coupure de Thanksgiving, Donald Trump a signé la loi de soutien aux mouvements pro-démocratie à Hong Kong, épilogue sans surprise d'un feuilleton qui agace Pékin. Au-delà du symbole, le texte contient aussi des éléments comminatoires, comme la possibilité de poursuite de dirigeants politiques qui violeraient les droits humains sur ce territoire ou l'éventualité d'une suppression du traitement économique spécial dont bénéficie Hong Kong en cas d'atteintes à la démocratie. La loi prévoit que l'administration américaine vérifiera une fois par an le respect des principes qu'elle défend.

La position chinoise est assez délicate à défendre au niveau moral, au-delà des questions que posent l'immixtion des Etats-Unis dans les affaires intérieures d'un Etat souverain. Il est par conséquent difficile d'affirmer que la promulgation de cette loi fera dérailler le processus, parallèle, de négociations commerciales. En tout cas, nous n'en savons rien, même s'il est visible sur les indicateurs avancés boursiers du jour que la tension est remontée d'un cran entre les deux puissances économiques.

Parmi les éléments à surveiller en cette fin de semaine, figure en bonne place la glissade des monnaies latino-américaines. Les devises du Brésil, du Chili et de la Colombie sont toutes descendues sur des planchers records. Les monnaies d'autres pays sont sous pression. Au Royaume-Uni, le dernier sondage laisse entrevoir une confortable majorité pour les Conservateurs à Westminster. Le scrutin aura lieu, rappelons-le, le 12 décembre.

Les indicateurs de préouverture sont positionnés dans le rouge ce matin.

Les temps forts économiques du jour

En l'absence de statistiques américaines, Thanksgiving oblige, les investisseurs se focaliseront sur le PIB suisse (7h45), la masse monétaire M3 en zone euro (10h00) et l'inflation allemande de novembre (14h00). Après la journée fériée à Wall Street aujourd'hui, la bourse américaine ne sera ouverte que pour une demi-séance demain.

Petite glissade de l'euro vers le seuil symbolique des 1,10 USD. L'once d'or… s'endort à 1456 USD. Le pétrole a perdu du terrain hier après l'annonce des stocks pétroliers hebdomadaires américains : le Brent se traite 62,78 USD le baril et le WTI 57,82 USD. Le rendement du T-Bond 10 ans atteint 1,765%. Le Bitcoin repart en légère baisse ce matin après trois séances de rebond, à 7462 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alstom : Exane BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 EUR.

Ashtead : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 2350 GBp.

Beazley : Jefferies reste à l'achat mais réduit de 665 à 616 GBp son objectif de cours.

BigBen : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours relevé de 17,40 à 18,80 EUR.

British Land : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer.

Derwent London : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer.

Epiroc : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 95 SEK.

Great Portland : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer.

Henkel : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 86,50 à 95 EUR.

IMI : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 1275 GBp.

Johnson Matthey : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 2850 GBp.

Land Securities : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer.

Lenzing : Baader Helvea passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours abaissé de 115 à 100 EUR.

Nordic Nanovector : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 75 à 60 NOK.

Pets at Home : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 255 GBp.

Playtech : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 390 GBp.

Sandvik : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 200 SEK.

Schneider Electric : Exane BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours relevé de 85 à 95 EUR.

SKF : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 215 SEK.

Soitec : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 117 à 140 EUR.

Stadler Rail : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 48 CHF.

Teleperformance : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 240 EUR.

VAT : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver en visant 140 CHF.

Vesuvius : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 540 GBp.

William Hill : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne.

L’actualité des sociétés

Imerys cherche à se séparer de ses filiales nord-américaines spécialisées dans le talc, actuellement sous protection de la loi américaine sur les faillites à cause des conséquences de la polémique sur le caractère cancérigène du produit, a appris Bloomberg. Vinci met en service la section finale de la nouvelle autoroute M11 reliant Moscou à Saint-Pétersbourg. Akka Technologies émet 175 M€ d'obligations convertibles hybrides, après avoir fait jouer la clause d'extension de 25 M€. Solocal met en place une ligne de financement en fonds propres de 40 M€. Néovacs est désormais en redressement judiciaire, avec une courte période d'observation de trois mois. L'EMA approuve une prolongation de la durée d'utilisation du vaccin Ixiaro de Valneva à 36 mois GTT reçoit une commande pour les cuves GNL de trois méthaniers. SES-imagotag décroche un gros contrat aux États-Unis. Clasquin met en place son premier crédit syndiqué. OSE Immunotherapeutics et HalioDx s'allient pour mener des travaux exploratoires sur des biomarqueurs immunitaires. Soitec et LDC ont publié leurs comptes.

Deutsche Telekom n'a pas réagi aux rumeurs du Handelsblatt selon lesquelles l'opérateur examine un mariage avec Orange, alors que le Français a écarté l'existence d'un tel projet. Telefonica va se concentrer sur l'Europe et le Brésil en filialisant ses autres activités en Amérique Latine en vue d'une scission. Le Français Guillaume Boutin va prendre les rênes de Proximus. AMS exhorte les actionnaires d'Osram à apporter à son offre à 41 EUR qui expire le 5 décembre, avec pour l'heure des taux d'apport très faibles. Apollo a relevé de 130 à 145 USD en numéraire son offre sur Tech Data, valorisée 6 Mds$. Le fonds Lone Stars serait entré en négociations exclusives en vue de racheter la division chimie de la construction de BASF, qui pourrait valoir 3 Mds€, a appris Reuters. Japan Display, déjà en difficultés, a fait savoir qu'un ancien employé a prévenu le groupe qu'il avait commis des manipulations comptables sur ordre d'un supérieur. W. R. Berkley va prendre la place de Viacom dans le S&P500. Ça publie. Innogy, Rémy Cointreau, Elekta, Strabag, Tikehau Capital, Go-Ahead notamment.