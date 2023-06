NEW YORK (Reuters) - Donald Trump a demandé jeudi à être rejugé après sa condamnation civile le 9 mai dernier pour avoir agressé sexuellement l'ancienne journaliste et écrivaine E. Jean Carroll dans les années 1990 et l'avoir diffamée en la qualifiant de menteuse.

A l'issue de ce procès civil, les neuf jurés d'un tribunal fédéral de Manhattan avaient décidé d'accorder environ 5 millions de dollars de dommages et intérêts à E. Jean Carroll.

Les avocats de l'ancien président américain disent jeudi considérer que les deux millions de dollars octroyés en réparation de l'agression sexuelle sont "excessifs" dans la mesure où le jury a jugé qu'elle n'avait pas été violée.

Ils disent aussi que les 2,7 millions de dollars accordés en réparation de la diffamation dont E. Jean Carroll a été reconnue victime sont fondés sur de simples "spéculations".

(Jonathan Stempel ; version française Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)

par Luc Cohen et Jack Queen