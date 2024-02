Donald Trump a exhorté jeudi les chrétiens à le soutenir lors de l'élection présidentielle de 2024, une compétition qu'il a décrite en termes religieux et comparée aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale.

S'exprimant lors d'un forum pour les radiodiffuseurs chrétiens à Nashville, le favori à l'investiture républicaine a comparé les enjeux de l'élection au jour J et à la bataille des Ardennes, et a déclaré que l'implication de Dieu était nécessaire pour sauver le pays.

"Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une nouvelle lutte pour la survie de notre nation", a déclaré M. Trump lors de l'événement organisé par l'association National Religious Broadcasters (association nationale des radiodiffuseurs religieux). "Cette fois, la plus grande menace ne vient pas de l'extérieur de notre pays, j'en suis convaincu : elle vient de l'intérieur.

"Je suis ici aujourd'hui parce que je sais que pour remporter la victoire dans ce combat, tout comme dans les batailles du passé, nous avons encore besoin de la main de notre Seigneur, et de la grâce du Dieu tout-puissant."

Depuis qu'il a lancé sa campagne fin 2022, Donald Trump a régulièrement décrit l'état du pays en termes apocalyptiques, cherchant à saper le soutien du président Joe Biden en prévision d'une probable nouvelle course à la Maison-Blanche.

FAIRE APPEL À LA BASE CHRÉTIENNE

M. Trump a parfois cherché à présenter le choix auquel les Américains seront confrontés en novembre comme celui du bien contre le mal, formulant sa rhétorique en des termes qui plaisent aux électeurs chrétiens conservateurs qui constituent le cœur de sa base de soutien.

Les électeurs chrétiens conservateurs attribuent à M. Trump une série de victoires politiques, notamment l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis annulant le droit constitutionnel à l'avortement.

M. Trump, qui est marié trois fois, a conservé ce soutien alors même qu'il doit faire face à un procès pénal le mois prochain à New York, dans le cadre d'une affaire de pots-de-vin versés à une star du X. Il s'agit de l'une des quatre poursuites pénales engagées contre M. Trump. Il s'agit de l'une des quatre poursuites pénales dont fait l'objet M. Trump, qui les a toutes tournées en dérision en affirmant qu'elles étaient motivées par des considérations politiques.

"Je suis très fier d'être chrétien", a déclaré M. Trump. "J'ai été très occupé à me battre et, vous savez, à prendre les balles, à prendre les flèches. Je les prends pour vous et je suis tellement honoré de les prendre que vous n'en avez pas idée".

Qualifiant les procureurs de "mauvaises personnes", M. Trump a tenté de faire cause commune avec son auditoire en suscitant la crainte que l'administration Biden n'envisage de s'en prendre aux chrétiens et à leurs organisations, malgré l'absence de preuves à l'appui d'une telle affirmation.

"Les chrétiens ne peuvent pas se permettre de rester à l'écart de ce combat", a déclaré M. Trump. "La gauche radicale s'en prend à nous tous parce qu'elle sait que notre allégeance ne va pas à elle. Notre allégeance va à notre pays et à notre créateur".

La présence de l'ancien président dans la capitale du Tennessee n'est pas une coïncidence. Cet État est l'un des nombreux États qui organisent des primaires et des caucus à l'occasion du "Super Tuesday", le 5 mars, la plus grande journée de la course aux nominations.

M. Trump devance largement Nikki Haley, son unique adversaire dans la course républicaine. Il est donné favori par 30 points de pourcentage dans les primaires de Caroline du Sud, qui se tiendront samedi, selon la moyenne des sondages établie par le site FiveThirtyEight.

Dans son discours, M. Trump a qualifié d'"otages" les personnes emprisonnées pour l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole, reprenant ainsi des termes qu'il a utilisés à plusieurs reprises pour saluer ses partisans impliqués dans l'émeute.