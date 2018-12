Trump désigne un nouveau chef d'état-major des forces armées américaines

WASHINGTON, 8 décembre (Reuters) - Donald Trump a nommé samedi le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée de terre, au poste de chef d'état-major des forces armées américaines en remplacement du général Joseph Dunford.

La date de la passation de pouvoir n'a pas été précisée. Le mandat de Dunford court théoriquement jusqu'au 1er octobre 2019.

Le président des Etats-Unis, après avoir procédé à des nominations pour les postes de ministre de la Justice (Attorney General) et de représentant des Etats-Unis auprès des Nations unies, avait annoncé vendredi qu'il ferait une annonce concernant les structures militaires du pays.

Comme beaucoup de généraux américains, Mark Milley est issu d'une famille de militaires, ses deux parents ayant servi sous les drapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale.

Général quatre étoiles, il a servi en Irak et trois fois en Afghanistan avant de devenir le chef d'état-major de l'US Army, l'armée de terre, en 2015.

Issu lui du Corps des marines, Joseph Dunford avait été nommé par le président démocrate Barack Obama en 2015 et confirmé par Donald Trump pour un second mandat de deux ans en 2017. (Phil Stewart et Steve Holland avec Idrees Ali Danielle Rouquié et Henri-Pierre André pour le service français)