Trump dit avoir reçu une lettre très chaleureuse de Kim Jong-un

WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Donald Trump a annoncé mardi avoir reçu la veille une lettre très chaleureuse du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et s'est félicité de leur "magnifique" correspondance.

Le président des Etats-Unis, qui s'adressait à la presse à la Maison Blanche, a en outre assuré sans plus de détail que quelque chose de positif allait sortir des discussions avec Pyongyang.

Lors de sa première rencontre avec Donald Trump, le 12 juin à Singapour, Kim Jong-un a promis le démantèlement de son programme nucléaire, mais aucun progrès n'a été réalisé depuis et le second sommet, qui s'est déroulé les 27 et 28 février à Hanoi, s'est soldé par un échec. (Makini Brice, Jean-Philippe Lefief pour le service français)