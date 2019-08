Trump dit ne pas être prêt à un accord commercial avec la Chine

(Actualisé avec citations sur Huawei, précisions)

par Roberta Rampton

WASHINGTON, 9 août (Reuters) - Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'était pas prêt à conclure un accord commercial avec la Chine et annoncé que les Etats-Unis ne feraient pas pour l'instant d'affaires avec le géant chinois des télécommunications Huawei.

S'exprimant devant la presse à la Maison blanche, le président américain a aussi exprimé des doutes sur la tenue de la nouvelle session de pourparlers avec la Chine prévue début septembre.

"Nous nous en sortons très bien avec la Chine. Nous parlons avec la Chine. Nous ne sommes pas prêts à faire un accord, mais nous verrons ce qui se passe", a dit le président américain.

"La Chine veut faire quelque chose, mais je ne suis pas prêt à faire quoi que ce soit pour l'instant" après "vingt-cinq ans d'abus" de la part de Pékin, a-t-il ajouté.

Donald Trump a aussi répété ses accusations contre Pékin sur le sujet sensible des changes, expliquant que le fait que la Chine ait été capable d'endiguer la baisse du yuan face au dollar ces derniers jours était la preuve qu'elle manipulait sa monnaie.

Lundi, Washington a formellement accusé la Chine de manipuler le yuan, qui était tombé quelques heures plus tôt sous le seuil de sept pour un dollar pour la première depuis 2008.

Concernant Huawei, Donald Trump a déclaré que les transactions entre l'équipementier chinois et les Etats-Unis resteraient suspendues pour le moment, avant d'ajouter que la situation pourrait changer en cas d'accord.

Ses propos ont fait baisser Wall Street et à mi-séance, les principaux indices boursiers américains perdaient plus de 1%. Ils ont ensuite réduit leurs pertes, un mouvement que des traders ont expliqué par des déclarations de la Maison blanche précisant que la décision du président ne concernait que les transactions entre Huawei et l'administration américaine.

"NOUS N'ALLONS PAS FAIRE D'AFFAIRES AVEC HUAWEI"

Le département du Commerce est censé depuis plusieurs semaines approuver des licences permettant à certaines entreprises américaines de reprendre leurs ventes à Huawei.

Les Etats-Unis ont interdit le 16 mai au groupe télécoms chinois d'acheter des produits comportant au moins 25% de composants issus d'une technologie ou de matériaux américains. Washington estime que Pékin pourrait se servir de Huawei à des fins d'espionnage, des accusations que la Chine rejette.

"Nous n'allons pas faire d'affaires avec Huawei", a dit Donald Trump. "J'ai vraiment pris la décision que c'était plus simple de ne pas faire d'affaires avec Huawei."

Fin juin, après une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping, en marge du sommet du G20 au Japon, le président américain avait annoncé que Washington allait assouplir certaines des restrictions imposées à Huawei en échange d'une augmentation des achats chinois de produits agricoles américains.

Mais ces nouveaux achats ne sont pas concrétisés et les dernières discussions entre les deux pays n'ont pas permis de progresser sur les dossiers jugés sensibles par les Etats-Unis comme la propriété intellectuelle, les transfert de technologie ou les politiques d'aides publiques.

La semaine dernière, Donald Trump a pris acte de ce blocage en annonçant son intention d'imposer en septembre des droits de douane de 10% aux quelque 300 milliards de dollars (268 milliards d'euros) de produits chinois importés sur le marché américain qui ne sont pas encore taxés.

La Chine a répliqué cette semaine en suspendant officiellement ses achats de produits agricoles américains. (Roberta Rampton, Jonas Ekblom Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand pour le service français)