Trump dit prendre de la chloroquine à titre préventif

WASHINGTON, 18 mai (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi qu'il prenait de la chloroquine depuis une semaine et demie de manière préventive, même si la présence du coronavirus SARS-CoV-2 n'a pas été détectée dans son organisme alors qu'il se soumet régulièrement à des tests.

Le président américain a souligné qu'il y avait de bonne chance que ce médicament fonctionne.

"Je prends de l'hydroxychloroquine. J'en prends depuis une semaine et demie. Une pilule chaque jour", a-t-il dit lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion avec des représentants du secteur de la restauration.

Donald Trump, qui est âgé de 73 ans, a indiqué que son médecin lui avait dit qu'il pouvait en prendre. "Qu'a-t-on à y perdre", a-t-il dit.

L'agence fédérale de sécurité des aliments et des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), a pourtant lancé une mise en garde contre la prise de ce médicament: dans un note publiée le 24 avril, la FDA fait état d'informations relatives à des effets secondaires graves sur le rythme cardiaque de certains patients atteints par le Covid-19 et traités à la chloroquine. (Jeff Mason et Steve Holland version française Henri-Pierre André)