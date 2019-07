Trump dit vouloir revoir Kim Jong-un "bientôt"

WASHINGTON/SEOUL, 2 juillet (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi avoir eu un "excellent" entretien avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à la zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées dimanche, et a ajouté avoir "hâte" de rencontrer à nouveau Kim prochainement.

En attendant, a ajouté le président américain sur Twitter, "nos équipes vont se rencontrer pour travailler sur des solutions à certains problèmes de longue date et persistants".

L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a souligné lundi que Kim et Trump ont convenu lors de leur entrevue dimanche de relancer les discussions entre Pyongyang et Washington en vue d'une dénucléarisation de la Corée, comme l'avait annoncé plus tôt le président américain. Elle a évoqué une "confiance sans précédent" entre les deux camps.

Peu avant le départ de la délégation américaine de Corée du Sud lundi, le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a déclaré qu'un nouveau cycle de discussions entre représentants de Washington et de Pyongyang aurait probablement lieu "à un moment donné en juillet".

Selon le New York Times, l'administration Trump songe désormais à négocier un gel des activités nucléaires de la Corée du Nord, plutôt qu'une dénucléarisation complète.

Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, a réfuté via Twitter l'information rapportée par le journal.

Une porte-parole du département d'Etat a fait de même. "Nous ne préparons pas de proposition nouvelle actuellement. Notre but reste une dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable de la Corée du Nord", a-t-elle dit. (Eric Beech à Washington, Joyce Lee à Séoul; Jean Terzian pour le service français)