Trump ébranle à nouveau les marchés

Les marchés financiers ont encore la gueule de bois après la sortie inattendue de Donald Trump la semaine dernière sur les négociations commerciales entre son pays et la Chine. Comme il l'a déjà fait dans le passé, le Président américain a pris l'initiative, contre l'avis de ses conseillers, de faire accélérer les tractations en mettant un bon coup de pied dans la fourmilière. Résultat, les places financières ont flanché, à l'image du CAC40 qui a perdu 4,5% la semaine dernière, sa pire performance hebdomadaire depuis le mois d'octobre dernier. Trump tiendra-t-il des propos plus apaisants cette semaine, comme l'a parfois fait après ses précédentes saillies ? Difficile à dire, mais les déclarations du dirigeant restent paroles d'évangile pour les financiers. En attendant, la liste des points de friction dans le monde est plus longue que d'habitude. En voici un florilège :

Les relations sino-américaines . L'annonce de Donald Trump de surtaxer de 10% le 1 er septembre les derniers produits chinois encore exemptés a fait couler les bourses mondiales. Pékin a ordonné à ses entreprises de cesser d'acheter des produits agricoles américains.

. L'annonce de Donald Trump de surtaxer de 10% le 1 septembre les derniers produits chinois encore exemptés a fait couler les bourses mondiales. Pékin a ordonné à ses entreprises de cesser d'acheter des produits agricoles américains. Le marché des changes : le yuan touche un plus bas depuis 2010 face au dollar. Mais la paire euro-dollar continue à évoluer dans des marges étroites.

: le yuan touche un plus bas depuis 2010 face au dollar. Mais la paire euro-dollar continue à évoluer dans des marges étroites. Le marché obligataire : le T-Bond affiche un rendement en chute libre à 1,77%.

: le T-Bond affiche un rendement en chute libre à 1,77%. La géopolitique au Moyen-Orient : l'Iran a arraisonné un nouveau pétrolier dans le Golfe Persique, accusé de transporter illégalement du pétrole vers des Etats arabes. Mais le pétrole, sous pression à cause de craintes sur le commerce international, a peu réagi.

: l'Iran a arraisonné un nouveau pétrolier dans le Golfe Persique, accusé de transporter illégalement du pétrole vers des Etats arabes. Mais le pétrole, sous pression à cause de craintes sur le commerce international, a peu réagi. Les relations USA-UE . En marge d'un accord sur l'exportation de bœuf américain vers l'Europe, Donald Trump a réitéré sa menace de surtaxer les importations de véhicules européens aux Etats-Unis en l'absence d'accord équitable. L'administration US planche sur "une taxe de 25% sur les Mercedes et les BMW", a révélé le président, avant d'affirmer qu'il plaisantait. Le message est passé quand même.

. En marge d'un accord sur l'exportation de bœuf américain vers l'Europe, Donald Trump a réitéré sa menace de surtaxer les importations de véhicules européens aux Etats-Unis en l'absence d'accord équitable. L'administration US planche sur "une taxe de 25% sur les Mercedes et les BMW", a révélé le président, avant d'affirmer qu'il plaisantait. Le message est passé quand même. La situation à Hong Kong . Fortes tensions dans la Cité-Etat, qui irrite Pékin avec une grève générale.

. Fortes tensions dans la Cité-Etat, qui irrite Pékin avec une grève générale. La politique au Royaume-Uni. Boris Johnson a promis d'investir 1,8 Md£ dans le système de santé britannique et prévoit des annonces dans l'éducation, la sécurité et en régions : la preuve, pour une partie de la classe politique, que des élections anticipées sont en approche.



Terminons avec les résultats d'entreprises : 77% des sociétés du S&P500 ont publié leurs trimestriels, dont plus des trois-quarts (76%) ont annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, selon FactSet. Ce niveau dépasse la moyenne des 5 dernières années. Côté chiffre d'affaires, 59% des entreprises ont fait mieux que prévu, ce qui est moins bien que la moyenne récente. Globalement, les publications sont donc plutôt robustes compte tenu du contexte.



Les indicateurs avancés européens et américains restent dans le rouge vif ce matin.



Les temps forts économiques du jour



La lecture finale des indices PMI des services est programmée pour plusieurs pays à partir du début de la matinée. Aux Etats-Unis, elle sera complétée à 15h45 par l'ISM non-manufacturier. Ce matin, le PMI Caixin / Markit des services en Chine a reculé à 51,6 points, toujours en expansion mais au plus bas de 5 mois.



L'euro est remonté à 1,113 USD, tandis que l'once d'or bénéficie des regains de tension à 1453 USD. Le pétrole évolue en baisse, avec un Brent à 61,10 USD et un WTI à 51 USD. Le rendement du 10 ans américain plonge à 1,777%. Le Bitcoin a repris son ascension, à 11 564 USD ce matin.



