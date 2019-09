Bourse de Wall Street : Trump envisage d'exclure des sociétés chinoises de Wall Street-source

(Actualisé avec précisions, cours)

WASHINGTON, 27 septembre (Reuters) - L'administration américaine étudie la possibilité d'obliger des entreprises chinoises cotées sur des marchés boursiers aux Etats-Unis à s'en retirer, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier, une mesure qui marquerait une nouvelle escalade dans les tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Cette exclusion de sociétés chinoises de Wall Street s'inscrirait dans une démarche plus large visant à limiter les investissements financiers américains en Chine, a expliqué la source, confirmant une information de Bloomberg.

La nouvelle pesait sur la tendance à Wall Street et parmi les grandes entreprises chinoises cotées sur les marchés américains, Alibaba, JD.com, Pinduoduo et Baidu perdaient entre 3,8% et 6,4% vers 16h55 GMT.

Le plus important fonds indiciel (ETF) permettant de suivre les actions chinoises, l'iShares China Large-Cap ETF perdait plus de 1% vers 16h55 GMT; au même moment, l'indice Dow Jones du marché new-yorkais abandonnait 0,38%, le Standard & Poor's 500 0,71% et le Nasdaq Composite 1%.

Sur le marché des devises, le yuan, la monnaie chinoise, cédait 0,4% face au dollar, non loin de son plus bas niveau depuis trois semaines.

Le mécanisme précis permettant d'exclure les sociétés visées des marchés boursiers n'est pas encore déterminé et tout projet devrait obtenir l'aval du président Donald Trump, qui a donné son feu vert à la réflexion en cours, a rapporté Bloomberg en citant une personne proche des discussions.

Les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine doivent reprendre le mois prochain à Washington. (Alexandra Alper, Patricai Zengerle et Chris Sanders, Marc Angrand pour le service français)