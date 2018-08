Trump envisage de gracier son ex-directeur de campagne-Fox News

WASHINGTON, 23 août (Reuters) - Donald Trump envisage de gracier son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, reconnu coupable mardi de fraude bancaire et fiscale, a déclaré un journaliste de Fox News qui a interviewé le président américain.

Selon ce journaliste, Ainsley Earhardt, Donald Trump lui a déclaré lors d'une interview mercredi qu'il "envisagerait" de gracier Paul Manafort.

"Je pense qu'il se sent mal pour Manafort. Ils étaient amis", a déclaré le journaliste interrogé dans l'émission "Hannity" de Fox News mercredi soir.

Fox News a diffusé des extraits de l'interview de Trump et doit en diffuser l'intégralité jeudi matin. Dans les extraits diffusés mercredi, ne figure pas celui où le chef de la Maison blanche aborde l'éventualité d'une grâce présidentielle.

Paul Manafort a été reconnu coupable mardi de deux faits de fraude bancaire, de cinq chefs de fraude fiscale et de non divulgation de comptes bancaires à l'étranger. La sentence sera prononcée ultérieurement à une date qu'il reste à fixer.

Dans un tweet publié mercredi sur le verdict, Donald Trump a qualifié Paul Manafort de "brave homme" et lui a dit: "Je me sens très mal pour Paul Manafort et sa merveilleuse famille". (Eric Beech; Danielle Rouquié pour le service français)