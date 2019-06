Trump estime que Boris Johnson serait un "excellent" PM britannique

LONDRES, 1er juin (Reuters) - Le président américain Donald Trump, qui va effectuer à partir de lundi une visite de trois jours au Royaume-Uni, a fait part de sa préférence pour Boris Johnson dans la course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May.

S'exprimant dans un entretien au tabloïd britannique The Sun paru samedi, Donald Trump dit penser que "Boris ferait du très bon travail".

"Je pense qu'il serait excellent", a-t-il ajouté à propos de l'ex-chef de la diplomatie britannique, fervent partisan du Brexit et en désaccord avec Theresa May sur cette question du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Donald Trump a déjà affiché par le passé son soutien à Boris Johnson. Lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en juillet dernier, il avait choqué la classe politique en accusant May de se montrer trop faible avec l'UE et en présentant Johnson comme un "grand" Premier ministre potentiel.

Le chef de la Maison blanche a déclaré au Sun que plusieurs députés du Parti conservateur ont cherché à obtenir son appui. Il a précisé que le ministre de l'Environnement, Michael Grove, qui a critiqué la position de Trump à l'égard de l'Iran, n'en faisait pas partie.

Trump a aussi salué l'actuel secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, pour avoir promis de revoir à la hausse les dépenses du Royaume-Uni en matière de défense - ce que le président américain cherche à obtenir des alliés de Washington à l'Otan.

"Ouaip. Je l'apprécie", a dit Trump.

(David Milliken; Jean Terzian et Guy Kerivel pour le service français)