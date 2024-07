Malgré les blessures subies lors de la récente tentative d'assassinat, l'ancien président américain Donald Trump doit prendre la parole à une conférence sur le Bitcoin à Nashville le 27 juillet. En pleine campagne électorale, Trump cherche à attirer les partisans de la cryptosphère, un groupe croissant d'électeurs à en croire les dernières statistiques sur le sujet. En 2023, 7% des adultes américains ont utilisé ou détenu des cryptomonnaies selon la FED, et Trump espère capitaliser sur cette tendance. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Mt. Gox : Des remboursements imminents

Mt. Gox, une plateforme piratée en 2014, a transféré 48 641 BTC, d'une valeur de 3 milliards de dollars, à une adresse potentiellement liée à Kraken en vue du remboursement complet de ses clients d'ici la fin de 2024. Ce transfert massif alimente les craintes d'une pression à la baisse sur le prix du BTC dans les prochaines semaines. Cependant, certains experts optimistes estiment que l'impact de ces ventes pourrait être limité par la forte demande actuelle sur le bitcoin qui a vu son cours augmenter de 17% depuis le 8 juillet. Les remboursements à d'autres créanciers de Mt. Gox sont attendus dans les 7 à 14 jours.

Fink retourne sa veste sur le Bitcoin

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a admis s'être trompé sur le Bitcoin il y a cinq ans, en reconnaissant désormais le BTC comme “un instrument financier légitime”. Cette déclaration intervient alors que BlackRock a publié des résultats trimestriels records, avec des actifs sous gestion atteignant plus de 10 600 milliards de dollars. Fink a souligné l'importance du Bitcoin comme “alternative aux monnaies fiat pour se protéger contre l'inflation”, et a conseillé aux investisseurs de le considérer non plus comme une escroquerie, mais comme un véritable actif. Ce revirement de la part du dirigeant du plus grand gestionnaire d'actifs mondial joue inévitablement en faveur de la légitimation du Bitcoin.

JUST IN: BlackRock CEO Larry Fink says he is a major believer in #Bitcoin after studying it. pic.twitter.com/PZLUKX3WEo — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 15, 2024

ETF Ethereum Spot : Un lancement la semaine prochaine ?

Les premiers ETF Ethereum (ETH) Spot pourraient être lancés sur le marché américain dès mardi prochain, selon des sources internes de la Securities and Exchange Commission (SEC). Tous les émetteurs approuvés en mai dernier doivent mettre à jour leur formulaire S-1, notamment avec leur politique de frais, cette semaine. Si tout se déroule comme prévu, les premières cotations pourraient débuter le 23 juillet.

Update: Nate's instincts were right, hearing SEC finally gotten back to issuers today, asking them to return FINAL S-1s on Wed (incl fees) and then request effectiveness on Monday after close for a TUESDAY 7/23 LAUNCH. This is provided no unforeseeable last min issues of course! https://t.co/D21FD9Qf94 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 15, 2024

MicroStrategy : Vers un split de ses actions

MicroStrategy a annoncé un split de ses actions de classe A et B, prenant effet le 1er août, au ratio de 1 pour 10, pour rendre ses actions plus accessibles aux investisseurs. Les nouvelles actions seront distribuées après la clôture des échanges le 7 août, avec des échanges ajustés à partir du 8 août. Cette décision intervient alors que le cours de l'action a doublé depuis le début de l'année, en atteignant environ 1 360 dollars. MicroStrategy, qui détient 226 331 BTC, se classe comme la 342e entreprise américaine par capitalisation boursière.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

L'ancien président américain Donald Trump doit encore prendre la parole en personne lors d'une conférence sur le Bitcoin à Nashville le 27 juillet prochain, malgré les blessures qu'il a subies lors d'une tentative d'assassinat samedi. Et Trump ne compte pas laisser de côté les fervents défenseurs de la crypto-sphère durant sa campagne électorale.

Et cela peut s’expliquer par les chiffres : 7% des adultes américains ont utilisé ou détenu des crypto-monnaies en 2023 (selon la Réserve fédérale), 28% des républicains détiennent ou ont déjà acheté des cryptomonnaies (selon lasociété d’investissement en crypto-monnaies Paradigm), 52 millions d’Américains en possèdent (selon la plateforme de cryptomonnaies Coinbase). Signe que ce sujet peut intéresser beaucoup d'électeurs de l'autre côté de l’Atlantique.

Cerise sur le gâteau, le parti républication a même ajouté une section dédiée aux cryptomonnaies à ses supports marketing officiels de plateforme (dans la version intégrale téléchargeable en PDF) sous la section “Champion de l’innovation”, juste au-dessus de “Intelligence artificielle” et “Élargir la liberté, la prospérité et la sécurité”.

Trump a complètement changé son discours en ce qui concerne les cryptomonnaies. En 2019, Trump a tweeté : “Je ne suis pas un fan du bitcoin et des autres cryptomonnaies, qui ne sont pas de l’argent, et dont la valeur est très volatile et basée sur du vide. Les actifs cryptographiques non réglementés peuvent faciliter des comportements illégaux, notamment le trafic de drogue et d’autres activités illégales…”

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Puis en 2021, il a déclaré que le “Bitcoin était une arnaque par rapport au dollars” lors d’une interview sur Fox Business.

Mais les temps ont changé, et les enjeux aussi. Désormais Trump court pour devenir à nouveau le président de la première puissance économique mondiale. Et rallier à sa cause les crypto-fans est tout à fait stratégique pour sa campagne. En mai dernier, il a vanté les nombreux avantages du bitcoin sur les réseaux sociaux après une réunion avec des cadres de l'industrie minière à son club de Mar-a-Lago.

Plus globalement, le secteur espère que la nouvelle administration Trump fournira un cadre juridique plus amical que jusqu’à présent et, surtout, un nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur a été le principal adversaire du secteur et un point de passage difficile entre les entreprises de l’industrie des cryptos et les marchés de capitaux publics. Sous la direction de Gary Gensler, la SEC a engagé des poursuites contre une série d'entreprises, dont Coinbase et Binance, tandis que l'émetteur de stablecoins Circle et Kraken sont confrontés à de longues procédures pour mener à bien leurs introductions en bourse.

Bien que la volte-face de Donald Trump sur les cryptomonnaies soit assez éloignée du dédain qu'il avait exprimé à l'égard des actifs numériques il y a cinq ans, il n'est guère surprenant de voir un homme politique embrasser une industrie dont les dirigeants sont prêts à signer des chèques pour sa campagne. L'ancien président américain Donald Trump a levé 3 millions de dollars en crypto-monnaies au cours du dernier trimestre, dont une grande partie en bitcoin (BTC) et en ether (ETH), selon le Wall Street Journal. C’est notamment le cas des jumeaux Winklevoss (dont la plateforme Gemini aide à traiter les dons) et le cofondateur de Kraken, Jesse Powell.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

