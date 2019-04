Trump et Moon conviennent du maintien des sanctions visant Pyongyang

WASHINGTON, 12 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump, qui recevait jeudi à la Maison blanche son homologue sud-coréen Moon Jae-in, a annoncé sa volonté d'organiser un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tout en soulignant qu'il n'envisageait pas de lever les sanctions visant la Corée du Nord.

Donald Trump et Moon Jae-in, qui se sont entretenus dans le Bureau ovale de la Maison blanche après un déjeuner de travail, ont discuté de la possible tenue d'un nouveau sommet intercoréen à court terme en vue de relancer les discussions entre Washington et Pyongyang.

Depuis l'échec du sommet de Hanoï fin février, les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sont au point mort. Avant la venue de Moon à Washington, ses conseillers ont souligné la nécessité de relancer ces discussions.

"Un troisième sommet (avec Kim Jong-un) pourrait se produire. Nous avançons étape par étape. Ce n'est pas un processus rapide. Je n'ai jamais dit que cela le serait", a déclaré Trump.

Il a ajouté que de "bonnes choses" étaient sorties des négociations avec Pyongyang, même s'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait de ses deux rencontres historiques avec le dirigeant nord-coréen, le 12 juin dernier à Singapour puis les 27 et 28 février à Hanoï.

Le président américain a jugé que le moment n'était pas venu d'accorder des concessions économiques à Pyongyang, mais il a ajouté qu'il discutait avec Moon Jae-in de "certains éléments humanitaires" et de la possibilité que la Corée du Sud vienne en aide au Nord en matière de nourriture.

Moon Jae-in, qui est arrivé mercredi soir à Washington, espère contribuer à une relance des discussions centrées sur la dénucléarisation. Il a souligné qu'il ne considérait pas le sommet de Hanoï comme un échec, mais comme une étape d'un long processus dont l'objectif ultime est la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

D'après un communiqué publié par la présidence sud-coréenne après l'entrevue, Moon a dit à Trump qu'il pousserait pour organiser prochainement un quatrième sommet intercoréen avec Kim. Un représentant sud-coréen a précisé qu'aucun calendrier ni lieu n'avait été défini dans cette optique.

Coïncidant avec la rencontre de Washington, l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA a rapporté jeudi que Kim Jong-un avait déclaré que son pays devait administrer un "coup significatif" à ceux qui lui imposent des sanctions, en faisant en sorte que son économie soit davantage autosuffisante.

C'est la première fois que le numéro un nord-coréen explicite la position de Pyongyang depuis le sommet de Hanoï. (nL8N21T1G7] (Roberta Rampton et Soyoung Kim, avec Davud Brunnstrom à Washington, Joyce Lee et Josh Smith à Séoul; Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)