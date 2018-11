Bourse de Paris : Trump et Xi affolent les marchés

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Le thermomètre des relations entre la Chine et les Etats-Unis montre un sérieux réchauffement depuis hier et un coup de fil entre Xi Jinping et Donald Trump.. Et ça marche, du moins sur le plan de la communication : Wall Street a poursuivi son ascension après qu'il eut laissé entendre que la Chine souhaite un accord et que ses bases seront probablement jetées dès le sommet du G20 à la fin du mois. Toute coïncidence avec l'imminence des élections de mi-mandat serait fortuite, vous connaissez la chanson. Il est bien sûr très prématuré d'imaginer que les deux géants trouveront un terrain d'entente, mais si tel était le cas, Donald Trump serait parvenu à ses fins : améliorer les termes de l'échange avec Pékin. Une politique qu'il a déjà menée avec succès avec ses voisins, le Canada et le Mexique, et qu'il poursuit avec l'Union européenne et le Japon notamment.Le regain d'optimisme sur la Chine, renforcé par la rumeur propagée par Bloomberg selon laquelle la Maison Blanche a demandé à ses principaux conseillers de rédiger un texter d'accord commercial en vue du G20, a permis à Wall Street de prolonger son rebond hier. Sera-t-il suffisant pour maintenir le cap aujourd'hui ? La question est posée cara déçu sur ses perspectives hier soir. Il n'y a pas péril en la demeure, mais le marché devient très exigeant avec le Californien, dont les bénéfices records au T3 n'ont pas suffi à masquer une petite déception sur les projections du T4. L'action cédait du terrain (environ 4%) hors marché.Dans la catégorie capitalisation supérieure à 100 milliards de dollars, le marché attend aujourdhui les publications trimestrielles d' Alibaba Chevron et Abbvie . Dans les sphères inférieures, il y aura beaucoup de Japonaises ( Mitsubishi Asahi …) mais assez peu d'européennes, si l'on excepte Erste Paddy Power ou Loomis S'il ne fallait retenir qu'un événement aujourd'hui, ce serait les données mensuelles sur l'emploi américain, attendues à 13h30 (consensus +194 000 emplois non agricoles et 3,7% de taux de chômage). En Europe, les PMI manufacturiers finaux d'octobre sont programmés notamment pour la France (9h50), l'Allemagne (9h55) et la zone euro (10h00). Aux Etats-Unis, la balance commerciale (13h30) et les commandes d'usines (15h00) complèteront le tableau. Enfin, l'EBA publiera aujourd'hui les résultats des derniers tests de résistance bancaire, couvrant 48 banques de la zone euro. Les marchés regarderont de près les performances des banques italiennes.L'euro a repris un peu de terrain, à 1,1413 USD. L'once consolide ses gains de la veille à 1 232 USD. Le recul des cours pétroliers cesse ce matin, à 63,74 USD (+0,29%) pour le WTI et 73,21 USD (+0,65%) pour le Brent. L'emprunt d'Etat américain sur 10 ans est à 3,14%.