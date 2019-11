Bourse de Paris : Trump et Xi cherchent une terre d'accueil

Le suspense se poursuit sur le projet de sommet entre Donald Trump et Xi Jinping pour la signature d'un préaccord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. La question qui se pose – ou plutôt les questions – est surtout de savoir où et quand aura lieu la rencontre, car le principe d'un armistice fait son chemin. Aux dernières rumeurs, l'entrevue pourrait glisser de novembre à décembre, pour laisser aux deux camps le temps de peaufiner le texte. Et de trouver le lieu adéquat. A priori, ce ne sera ni aux Etats-Unis, ni en Chine. C'est la vieille Europe qui pourrait hériter de la cérémonie, la Suède et la Suisse, terres d'accueil historiques de traités, étant présentées comme favorites. La Grande-Bretagne a aussi été citée, car elle héberge un sommet de l'OTAN les 3 et 4 décembre à Londres. Mais elle a peut-être d'autres chats à fouetter avec l'organisation des législatives anticipées.

Les marchés, qui évoluent sur des records, réagissent assez mollement aux dernières rumeurs. Ils restent bercés par les publications d'entreprises, qui seront encore nombreuses aujourd'hui avec, par ordre décroissant de capitalisation, Walt Disney, Toyota Motor, Siemens, Booking, Deutsche Telekom, Zoetis, Zurich Insurance, Air Products, Activision Blizzard ou, plus près de nous, Engie, Legrand, ArcelorMittal et Sodexo, pour ne citer qu'elles.

Aux premières lueurs du jour, les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre en Europe et légèrement baissiers aux Etats-Unis. En Asie, le Nikkei japonais et le CSI300 chinois évoluent proches de l'équilibre tandis que l'ASX200 australien gagne 1%.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande (8h00) permettra de patienter jusqu'à la publication, à 11h00, des nouvelles prévisions économiques de l'Union européenne. A 13h00, la Banque d'Angleterre entre en lice pour une décision de politique monétaire qui devrait être un statu quo, selon les anticipations des économistes. Aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des demandes hebdomadaires d'inscriptions au chômage puis à 21h00 des données sur le crédit à la consommation.

L'euro recule à 1,1059 USD, tandis que l'or remonte légèrement à 1491 USD l'once. Le pétrole est quasiment stable, à 56,29 USD pour le WTI et à 61,66 USD pour le Brent. Le rendement du T-Bond atteint 1,807% sur 10 ans. Le Bitcoin est en légère baisse, non loin des 9300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Amplifon : HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 27 EUR.

Aperam : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 33,10 à 31,80 EUR.

Barry Callebaut : Baader Helvea reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2020 à 2000 CHF.

CGG : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 3 EUR.

Continental : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 à 133 EUR.

Faurecia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 50 à 56 EUR.

Hella : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 44 à 48 EUR.

Hiscox : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1290 GBp. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1605 à 1229 GBp.

Hugo Boss : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 53 EUR.

Iberdrola : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 9,50 EUR.

Schaeffler : MainFirst passe de sousperformance à surperformance en visant 11,50 EUR.

Société Générale : RBC reste à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 EUR.

Sogeclair : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 40,50 à 42,30 EUR.

Sonova : HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 267 CHF.

Tenaris : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 12 EUR.

Valeo : Jefferies passe de neutre à sousperformance en visant 29 EUR contre 27 EUR précédemment.

William Demant : HSBC démarre le suivi à conserver en visant 186 DKK.

L’actualité des sociétés

Le prospectus de l'entrée en bourse de la Française des Jeux montre une valorisation pouvant aller jusqu'à 3,8 Mds€ si le haut de la fourchette de prix 16,50 à 19,90 EUR est atteint. Le ton monte en Italie entre le pouvoir politique et ArcelorMittal, qui a décidé de jeter l'éponge dans le dossier Ilva, après avoir perdu la garantie de l'Etat sur le passif environnemental : faux, répond le président Conte, qui estime que l'aciériste préparait un plan social "inacceptable". Sans grande surprise, Tiffany aurait demandé à LVMH de relever sa proposition de rachat, actuellement à 120 USD, jusqu'à 140 USD par action, alors que les analystes envisageaient plutôt autour de 130 USD. Les catastrophes naturelles devraient coûter 420 M€ de plus qu'à l'accoutumée à AXA XL, filiale d'AXA, au second semestre. Thales fournira les commandes de vol du prochain Gulfstream G700. Les volumes sont en baisse chez Euronext. AB Science présente des résultats positifs sur une nouvelle molécule. Drone Volt veut grossir aux Etats-Unis. Coheris change de PDG. Solutions 30 remporte un contrat en Allemagne. Eiffage, NRJ Group, Tessi, Les Hôtels Baverez, Neurones, Sogeclair, Cellectis ont publié leurs comptes.

HP Inc a confirmé la réception d'une offre de rachat de Xerox Holdings, en cours d'examen, après que le Wall Street Journal a révélé l'existence d'une proposition libellée à 23 USD l'action. Toyota Motor dépasse les prévisions de bénéfices. L'action Qualcomm progresse après la séance, dans le sillage de ses trimestriels, comme le titre Fox Corp. UniCredit a lancé la cession de sa participation d'environ 8,4% du capital de Mediobanca à des investisseurs institutionnels. La justice américaine met en cause deux anciens employés de Twitter dans une affaire d'espionnage au profit de l'Arabie Saoudite. Après Facebook et Twitter, dont les positions diffèrent sur le traitement des annonces politiques, Google est en train de réfléchir à la façon de procéder vis-à-vis de ce type de publicité. Softbank n'est pas le seul groupe à rater des investissements : le géant chinois Baidu est en pertes sur le trimestre écoulé après une grosse dépréciation de son investissement dans Trip.com. Lufthansa confrontée à une grève massive.