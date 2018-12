Bourse de Paris : Trump et Xi, la trêve des confiseurs

Vendredi, la dernière séance boursière du mois s'est terminée en très légère baisse pour le CAC40, qui a préservé le plancher symbolique des 5 000 points. Le tableau qui suit montre que l'indice parisien a perdu -1,76% en novembre, après une purge de -7,28% en octobre. Le CAC40 accuse un passif de -5,8% par rapport à son niveau du 31 décembre 2017. Pour les puristes, notons que le CAC40 dividendes réinvestis ne perd "que" -3,79% en 2018. S'il parvient à combler cet écart d'ici la fin du mois, l'indice "net return" pourrait poursuivre sa série haussière en cours, qui compte pour l'instant six années consécutives de progression.





Performances mensuelles du CAC40 en 2018 (Zonebourse / Bloomberg) Performances mensuelles du CAC40 en 2018 (Zonebourse / Bloomberg)



Après ce mois de novembre morose en Europe, l'optimisme a fait son retour ce weekend. Lors du G20, les Présidents chinois et américain ont en effet conclu une trêve de 90 jours pour se donner le temps d'évoquer leur contentieux commercial. Washington ne relèvera pas ses taxes douanières de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars de produits chinois le 1er janvier, tandis que Pékin aurait, a priori, accepté d'abaisser puis de supprimer les surtaxes grevant les importations automobiles américaines. Rien n'est réglé et les pierres d'achoppement restent nombreuses, mais cette sorte de moratoire est une bonne nouvelle.



L'autre événement de ce début de semaine, c'est l'envolée des cours pétroliers, avec un WTI en hausse de 2,5% à 53,62 USD et un Brent qui s'adjuge 5,4% à 62,335 USD ce matin. L'or noir sort à peine de son pire mois depuis 2008 : -22% en novembre ! Le rebond a été lancé par Vladimir Poutine, qui a annoncé en cours de G20 que la Russie et l'Arabie Saoudite allaient continuer à s'accorder sur une réduction de la production. En parallèle, l'Alberta a annoncé une baisse de sa production de 8,7% en janvier. La Province canadienne est un acteur pétrolier majeur avec d'énormes ressources en sables bitumineux. Ce matin, le Qatar a annoncé son intention de quitter l'Opep le 1er janvier.



Pour être complet, ajoutons que le communiqué du G20 est le plus minimaliste possible et que les Etats-Unis ont décidé que leurs marchés financiers fermeront mercredi pour honorer la mémoire de l'ancien Président Bush père, décédé durant le weekend.



Les indices européens sont attendus en net rebond à l'ouverture.



Les temps forts économiques du jour



Les indices PMI manufacturiers sont en vue, notamment en France (9h50), Allemagne (9h55), zone euro (10h00), Royaume-Uni (10h30) et Etats-Unis (15h45, consensus 55,4). Outre-Atlantique, sont également attendus l'ISM manufacturier (16h00, consensus 57,7) et les dépenses de construction (16h00, consensus +0%). Les ventes d'automobiles américaines en novembre pourraient aussi être annoncées en soirée.



L'euro remonte légèrement à 1,1351 USD (+0,08%). L'once d'or se négocie 1 225 USD (+0,3%). Les cours pétroliers explosent donc, à 53,62 USD le WTI (+2,5%) et 62,335 USD pour le Brent (+5,4%). Le 10 ans américain voit son rendement croître de 2% à 3,044%. Le Bitcoin reperd du terrain à 4.019 USD.



