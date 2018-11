Bourse de Paris : Trump et Xi pour faire oublier May et Nvidia ?

Les temps forts économiques du jour

A en croire une partie de la classe politique britannique, Theresa May n'a pas que des qualités. Mais personne ne peut contester la pugnacité de la dirigeante britannique, qui a défendu hier bec et ongles le compromis trouvé avec Bruxelles pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Malgré les appels à un nouveau referendum des travaillistes, malgré la planche grossièrement savonnée par les plus eurosceptiques des conservateurs, malgré la consternation des députés écossais et malgré la probable défection des représentants nord-irlandais. May aura fort à faire pour faire voter, en décembre, le texte signé qui reviendra de Bruxelles. A vrai dire on ne voit pas tellement comment elle réussira à rallier une majorité. Elle a aussi du plain sur la planche pour conserver son poste, après la défection d'une partie de son équipe gouvernementale.La Première ministre l'a dit à plusieurs reprises : c'est "cet accord" ou "pas d'accord". Ses opposants rétorquent : les termes de l'accord ne sont pas conformes aux engagements pris lorsque les électeurs ont voté en faveur de la sortie de l'UE.. Cela explique le plongeon de la livre et la pression subie par les indices européens, alors que Wall Street a rebondi., où les sujets à l'ordre du jour se feront voler la vedette par les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping sur les relations commerciales entre leurs deux pays. Hier, le Secrétaire d'Etat au commerce américain Wilbur Ross s'est montré résolument positif, même s'il ne s'attend pas à un accord définitif avant le début de l'année prochaine.. Dans la strate inférieure, le secteur technologique reste convalescent, entre réseaux sociaux et plus généralement "GAFA" englués dans de nouvelles problématiques de qualité, et fabricants de composants confrontés à une plus grande prudence de leurs donneurs d'ordres pour la fin de l'année (coucou Apple ). Hier après la clôture, Nvidia a raté le consensus et délivré des prévisions décevantes, ce qui a entraîné un sacré plongeon hors séance. Comme AMD il y a peu, le fournisseur de puces a expliqué qu'il a fallu écouler des surstocks liés à un ralentissement de l'industrie du "minage" de cryptomonnaies.Peu de publications en vue aujourd'hui, à l'exception de celles de CNP Assurances et Viacom . Le CAC40 pourrait démarrer en hausse de 0,4 à 0,5% Une fois n'est pas coutume, Mario Draghi doit prononcer un discours dès la matinée en marge du congrès bancaire européen de Francfort. Le patron de la BCE sera très écouté, au lendemain du gros regain de tension sur le Brexit à Londres (à partir de 9h30). Les chiffres définitifs de l'inflation de la zone euro suivront à 11h00 (consensus +2,2%). Aux Etats-Unis, la production industrielle & l'utilisation des capacités sont sur les tablettes à 15h15 (consensus +0,2% & 78,3%).L'euro reprend 0,1% au dollar ce matin, à 1,13356 USD. Tendance légèrement haussière également sur l'or à 1 215 USD l'once et sur le pétrole, 56,63 USD (+0,3%) pour le WTI et 66,53 USD (+0,3%) pour le Brent. Le rendement du 10 ans américain progresse à 3,116%.