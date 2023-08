L'ancien président des États-Unis Donald Trump a fait l'objet d'une quatrième série d'inculpations pénales lorsqu'un grand jury de Géorgie a publié un acte d'accusation détaillé l'accusant d'avoir tenté de renverser sa défaite aux élections de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Les accusations, portées lundi en fin de journée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, viennent s'ajouter aux problèmes juridiques auxquels est confronté M. Trump, qui fait figure de favori dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.

L'acte d'accusation de 98 pages énumère 19 accusés et 41 chefs d'inculpation au total. Tous les accusés ont été inculpés de racket, une pratique utilisée pour cibler les membres de groupes criminels organisés et passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Mark Meadows, l'ancien secrétaire général de Trump à la Maison Blanche, et les avocats Rudy Giuliani et John Eastman figurent parmi les accusés.

"Plutôt que de respecter la procédure légale de contestation des élections en Géorgie, les accusés se sont engagés dans une entreprise criminelle de racket visant à renverser le résultat de l'élection présidentielle en Géorgie", a déclaré M. Willis lors d'une conférence de presse.

M. Trump et les autres accusés ont jusqu'au vendredi 25 août à midi EDT (1600 GMT) pour se rendre volontairement, plutôt que d'être arrêtés, a déclaré Mme Willis. Elle a indiqué qu'elle avait l'intention de juger les 19 accusés ensemble.

Les 13 chefs d'inculpation retenus contre M. Trump correspondent à ceux énumérés dans un document qui a été brièvement affiché sur le site Web du tribunal plus tôt dans la journée et dont Reuters a fait état avant qu'il ne disparaisse.

Les avocats des personnes citées ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Lors d'un appel téléphonique passé le 2 janvier 2021, M. Trump a exhorté le principal responsable des élections en Géorgie, Brad Raffensperger, à "trouver" suffisamment de votes pour inverser sa courte défaite dans l'État. M. Raffensperger a refusé de le faire.

Quatre jours plus tard, les partisans de M. Trump ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis pour tenter, en vain, d'empêcher les législateurs de certifier la victoire de M. Biden.

L'acte d'accusation cite un certain nombre d'infractions que M. Trump ou ses associés auraient commises entre le 3 novembre 2020, date de l'élection, et septembre 2022, notamment en déclarant faussement aux législateurs qu'il y avait eu fraude électorale et en incitant les fonctionnaires de l'État à modifier les résultats.

L'accusation affirme que les accusés ont tenté de subvertir le processus électoral américain en soumettant de fausses listes de grands électeurs, c'est-à-dire des personnes qui composent le collège électoral chargé d'élire le président et le vice-président.

VIOLATION DES MACHINES À VOTER, HARCÈLEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL

Les accusés auraient violé le matériel de vote dans un comté rural de Géorgie, y compris des informations personnelles sur les électeurs et des images de bulletins de vote.

Les procureurs ont également déclaré que les accusés avaient harcelé un agent électoral qui est devenu l'objet de théories conspirationnistes.

L'acte d'accusation dépasse les frontières des États : Giuliani, Meadows et d'autres auraient appelé des responsables en Arizona, en Pennsylvanie et ailleurs pour les inciter à modifier les résultats dans ces États.

L'acte d'accusation mentionne 30 autres co-conspirateurs, bien qu'ils n'aient pas été nommés ou inculpés.

M. Trump a nié tout acte répréhensible. Dans un communiqué publié avant la publication de l'acte d'accusation, sa campagne a accusé Mme Willis, élue démocrate, d'être une "partisane enragée" qui tentait de saper sa candidature à la réélection.

"Il s'agit d'un effort dangereux de la part de la classe dirigeante pour supprimer le choix du peuple", indique le communiqué.

M. Trump a déjà plaidé non coupable dans trois affaires pénales.

Il doit faire face à un procès dans l'État de New York en mars 2024 concernant un paiement d'argent occulte à une star du porno, et à un procès fédéral débutant en mai en Floride pour avoir prétendument mal manipulé des documents classifiés fédéraux. Dans les deux cas, M. Trump a plaidé non coupable.

Un troisième acte d'accusation, déposé devant un tribunal fédéral de Washington, l'accuse d'avoir illégalement cherché à renverser sa défaite électorale de 2020. M. Trump nie également avoir commis des actes répréhensibles dans cette affaire, et la date du procès n'a pas encore été fixée.

La Géorgie, qui était autrefois un État républicain, est devenue l'un des quelques États politiquement compétitifs qui peuvent déterminer l'issue des élections présidentielles.

M. Trump persiste à affirmer à tort qu'il a gagné les élections de novembre 2020, bien que des dizaines de procès et d'enquêtes menées par les États n'aient trouvé aucune preuve à l'appui de cette affirmation.

LA CAMPAGNE N'EN PÂTIT PAS

Selon les stratèges, si les inculpations pourraient renforcer le soutien des républicains à M. Trump, elles pourraient lui nuire lors des élections générales de novembre 2024, lorsqu'il devra convaincre des électeurs plus indépendants d'esprit.

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juillet, 37 % des indépendants ont déclaré que les affaires pénales les dissuadaient de voter pour lui.

L'enquête de M. Willis s'est appuyée sur les témoignages de conseillers de M. Trump, dont M. Giuliani, qui a exhorté les législateurs de l'État en décembre 2020 à ne pas certifier l'élection, et de fonctionnaires républicains de l'État, comme M. Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp, qui ont refusé de se faire l'écho des fausses affirmations de M. Trump concernant l'élection.

Alors que de nombreux responsables républicains se sont fait l'écho des fausses déclarations électorales de M. Trump, M. Kemp et M. Raffensperger ont refusé de le faire.

M. Raffensperger a déclaré que les objections de M. Trump ne reposaient sur aucune base factuelle, tandis que M. Kemp a certifié les résultats de l'élection malgré les pressions exercées au sein de son parti.

Depuis qu'il a quitté ses fonctions, Donald Trump est en proie à des problèmes juridiques.

Outre les affaires pénales, un jury new-yorkais l'a jugé responsable d'avoir abusé sexuellement et diffamé l'écrivain E. Jean Carroll et lui a accordé 5 millions de dollars au civil. Un second procès en diffamation, prévu pour janvier, réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts. M. Trump nie avoir commis des actes répréhensibles.

M. Trump doit être jugé en octobre dans une affaire civile à New York qui l'accuse, lui et son entreprise familiale, d'avoir fraudé pour obtenir de meilleures conditions de la part de prêteurs et d'assureurs.

La société de M. Trump a été condamnée à une amende de 1,6 million de dollars après avoir été reconnue coupable de fraude fiscale par un tribunal new-yorkais en décembre.