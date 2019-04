Bourse de Paris : Trump évoque un accord avec la Chine d'ici un mois

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

"Peut-être que d'ici quatre semaines, plus ou moins, quelque chose de vraiment monumental pourra être annoncé". La phrase a été lâchée hier par Donald Trump en conférence de presse après un nouveau round de négociations sur les futures relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Le Vice-Président Liu He, qui menait les discussions pour son pays et qui était aux côtés du Président américain lors de la conférence, a déclaré de son côté à l'Agence Xinhua qu'un consensus avait été obtenu sur le texte. Le risque lié au contentieux sino-américain est en train de se dégonfler, c'est une bonne nouvelle. Le revers de la médaille, c'est que cela ouvrira la voie à la réactivation d'un autre dossier, celui qui oppose les Etats-Unis et l'Europe sur les droits de douane. C'est un sujet qui devrait faire son retour dans les semaines à venir.. Theresa May n'a en tout cas pas écarté cette éventualité (le vote ne se ferait a priori pas sur le principe du Brexit mais sur le texte de l'accord). Elle en discuterait en tout cas avec les Travaillistes. Aux dernières nouvelles, May pourrait formaliser par écrit ses propositions à Corbyn, pour tenter de dégager une majorité à la Chambre des Communes. Il lui faudra pour cela obtenir un nouveau délai de l'UE, qui ne serait pas fermée à un tel scénario.Mais ce n'est pas le Brexit qui déterminera la couleur de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs attendent surtout les chiffres de l'emploi américain en mars, qui seront annoncés à 14h30. Ils constituent la prochaine échéance importante, avant que ne démarrent, déjà, les publications d'entreprises du 1trimestre 2019 la semaine prochaine. Notamment les suisses Sika et Givaudan (mardi 9) la française LVMH (mercredi 10) puis les banques américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo (vendredi 12), pour n'en citer que quelques-unes.. Tokyo s'affichait en légère progression en fin de parcours. Autour de 7h00, les indicateurs avancés européens et américains sont haussiers.S'il fallait ne retenir qu'une statistique aujourd'hui, ce serait celle de l'emploi américain en mars, attendue à 14h30 (consensus 3,8% de taux de chômage, 175 000 emplois non-agricoles, +0,2% de salaire horaire). Auparavant, les chiffres de la production industrielle allemande (8h00) seront aussi très suivis.L'euro reste stable contre dollar à 1,1225 USD. L'once d'or perd un peu de terrain à 1288 USD. Le baril de pétrole reprend le terrain perdu hier, environ 0,2%, à 62,06 USD pour le WTI et à 69,22 USD pour le Brent. L'obligation d'État américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,529%, en légère progression. Quant au Bitcoin, il a connu hier sa première baisse après plusieurs journées de progression, baisse modérée toutefois, qui ramène la cryptomonnaie à 4921 USD.