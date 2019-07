Trump fait état de progrès avec l'Iran

WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - Donald Trump a fait état mardi de nombreux progrès avec l'Iran lors d'une réunion de son cabinet à la Maison blanche.

Le président américain n'a pas donné plus de détails mais son secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, a déclaré que Téhéran s'était dit prêt à négocier sur son programme de missiles.

Donald Trump a retiré en mai 2018 les Etats-Unis de l'accord de 2015 limitant les activités nucléaires de l'Iran et rétabli de lourdes sanctions contre la République islamique, afin de contraindre Téhéran à une renégociation plus large sur son programme nucléaire mais aussi son programme de missiles et ses opérations au Proche- et Moyen-Orient.

