Trump fait le point avec ses conseillers sur l'Afghanistan

WASHINGTON/BRIDGEWATER, New Jersey, 16 août (Reuters) - D onald Trump doit assister vendredi à une réunion de haut niveau sur les négociations avec les taliban afghans, a annoncé un membre de son administration.

En vacances dans son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey, le président des Etats-Unis devait être informé dans l'après-midi par son chef de la diplomatie, le secrétaire d'État Mike Pompeo, ainsi que par d'autres conseillers, sur ces discussions menées par son représentant spécial, Zalmay Khalilzad.

Le vice-président Mike Pence et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, doivent également assister à la réunion, a déclaré un responsable.

Donald Trump souhaite retirer les forces américaines d'Afghanistan, où elles sont présentes depuis 2001, mais certains, comme le sénateur américain Lindsey Graham, qui soutient le président, souhaitent qu'un accord avec les taliban prévoie le maintien d'une présence militaire.

Dans les neuf cycles de négociations qu'il a eus au Qatar avec les taliban, Zalmay Khalilzad leur a demandé de ne plus soutenir Al Qaïda, de faire en sorte que le territoire afghan ne puisse plus être utilisé pour préparer des attentats et d'observer un cessez-le-feu. (Steve Holland et Jonathan Landay; Danielle Rouquié pour le service français)