Bourse de Paris : Trump fait toujours la pluie et le beau temps sur le marché

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Pour ceux qui en doutaient encore, le Président américain continue à faire la pluie et le beau temps sur le marché en distillant ses célèbres attaques, souvent sans le discernement que l'on serait en droit d'attendre de l'occupant de la Maison Blanche. Pourquoi s'en priverait-il puisqu'aucune opposition structurée ne semble en mesure de le contrer ? Après avoir promis d'enquêter sur les liens supposés de Google avec le gouvernement chinois (!), il a rappelé être prêt à surtaxer les produits chinois si les négociations commerciales ne progressent pas. Rien de bien neuf, mais force est de constater que les menaces fonctionnent, au moins sur le sentiment des investisseurs.Ces déclarations sont intervenues en parallèle de la première vague des publications périodiques de grandes entreprises, qui ont soufflé le chaud et le froid : dans la banque, Goldman Sachs a rassuré mais Wells Fargo a déçu, tandis que Johnson & Johnson se montrait plus prudent que le marché ne l'attendait. Nouveau round aujourd'hui avec plusieurs poids lourds de la cote américaine, dont les premières technologiques post-séance, par exemple Netflix Dans une allocution prononcée dans le cadre de l'anniversaire des 75 ans des accords de Bretton Woods,. Les investisseurs ont été confortés sur les intentions de la Réserve fédérale, à nouveau lancée dans une phase de baisse des taux après avoir reconstitué son arsenal. En Europe, Ursula von der Leyen a été élue présidente de la commission européenne pour succéder à Jean-Claude Juncker, mais on est loin du plébiscite.Le CAC40 démarre la séance en baisse de 0,25% sur les 5600 points.L'inflation de juin au Royaume-Uni (10h30) et dans la zone euro (11h00) précèdera les statistiques sur les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis (14h30) et les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30). Le "Livre Beige" de la Fed, publié huit fois par an et qui dépeint le contexte économique avant les réunions de la banque centrale américaine, clôturera le calendrier du 17 juillet à 21h00.L'euro a reculé face au dollar hier, à 1,1214 USD, tandis que l'once d'or perd quelques cents à 1403 USD. La Livre Sterling a signé un plancher de deux ans. Le pétrole a reculé hier sur des signes d'ouverture au dialogue de l'Iran, et ne montre que de faibles signes de reprise ce matin, à 57,60 USD pour le WTI et à 64,50 USD pour le Brent. Le T-Bond offre un rendement de 2,1% sur 10 ans. Le Bitcoin a chuté de 13% et cote actuellement 9422 USD.