Trump fera payer aux Européens une politique trop accommodante de la BCE, prévient YCAP AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Consécutivement au ralentissement de l’économie mondiale, les attentes du marché placées dans les banques centrales sont élevées, observe Jean-Jacques Ohana, responsable de la gestion d’actifs chez YCAP AM. Pourtant estime-t-il, il n'est pas certain qu'elles se montrent à la hauteur des attentes qui ont été placées en elles. A en juger par la baisse récente des cours de l'euro face au dollar, le marché anticipe que le BCE pourra délivrer une politique monétaire encore plus accommodante que celle de la Réserve Fédérale.Selon Jean-Jacques Ohana, à l'heure de la rivalité commerciale à laquelle se livrent les états-nations ou les blocs monétaires, le retour de la guerre des changes ne sera pas du goût de l'administration Trump qui ne manquera pas de faire payer à l'Europe en taxes commerciales, les gains qu'elle est susceptible d'engranger par sa politique de change.