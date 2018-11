Trump fidèle à l'Arabie saoudite malgré l'affaire Khashoggi

(.)

WASHINGTON, 20 novembre (Reuters) - Donald Trump a envisagé mardi que Mohammed ben Salman, prince héritier d'Arabie saoudite, "ait pu avoir eu connaissance" de l'assassinat de l'opposant Jamal Khashoggi tué dans le consulat saoudien à Istanbul début octobre mais a exclu que cette affaire puisse remettre en cause les relations entre les Etats-Unis et le royaume saoudien.

Le président américain a apporté cette clarification dans un communiqué de la Maison blanche après plusieurs jours de tergiversations sur cette affaire qui a provoqué une vague de critiques au sein de la communauté internationale.

Des élus démocrates et républicains ont appelé Donald Trump à se désolidariser du régime saoudien.

La CIA est parvenue, "avec un haut degré de certitude", à la conclusion que Mohammed ben Salman était le commanditaire de l'assassinat de Khashoggi, journaliste exilé aux Etats-Unis et opposant très critique à l'égard de la politique menée par le prince héritier.

Malgré cela, Donald Trump a émis des réserves sur les responsabilités du régime saoudien et de son dirigeant de fait, le prince Mohammed ben Salman.

Le président américain soutient que le roi Salman d'Arabie saoudite et MbS ont "vigoureusement démenti avoir eu connaissance de la préparation et de l'exécution du meurtre". Selon Trump, il est possible que la vérité ne sera peut-être jamais connue.

"Nos services de renseignement continue d'examiner les informations, mais il se pourrait très bien que le prince héritier ait eu connaissance de cet événement tragique - peut-être est-ce le cas et peut-être pas !" indique le communiqué de la présidence américaine.

Malgré cette reconnaissance de l'implication éventuelle de MbS dans la mort de Jamal Khashoggi, le président américain a affirmé que les Etats-Unis entendaient demeurer un "partenaire fiable" de l'Arabie saoudite afin de protéger les intérêts américains et israéliens au Moyen-Orient.

"Le royaume (saoudien) a accepté de dépenser et d'investir 450 milliards de dollars aux Etats-Unis. Sur ces 450 milliards de dollars, 110 milliards seront consacrés à l'achat d'équipements militaires auprès de Boeing, Lockheed Martin, Raytheon et de nombreux autres grands contractants de la défense américaine", poursuit le texte.

"Si nous commettons la folie d'annuler ces contrats, la Russie et la Chine en seraient les grands bénéficiaires", affirme le président américain.

CONTENIR L'IRAN AU MOYEN-ORIENT

L'autre préoccupation avancée par Donald Trump pour refuser une condamnation du régime saoudien est le rôle que joue l'Iran au Moyen-Orient, au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban.

Le communiqué du président américain commence par ce sujet, l'Iran étant qualifié de "principal soutien mondial du terrorisme".

"Les Etats-Unis entendent demeurer un partenaire fiable de l'Arabie saoudite pour garantir les intérêts de notre pays, d'Israël et de tous les autres partenaires dans la région", explique le texte.

Le président américain a ajouté que le Congrès, où les démocrates ont repris la majorité à la Chambre des représentants, pouvait "s'engager dans une direction différente" mais a prévenu qu'il ne prendrait en compte que les propositions "conformes" à la sécurité nationale américaine.

Donald Trump a rappelé que les Etats-Unis avaient adopté des sanctions contre 17 ressortissants saoudiens impliqués dans l'assassinat de Jamal Khashoggi.

Rapportées par le Washington Post, les conclusions de la CIA sont à ce jour l'assertion la plus formelle associant "MbS" à la mort de Khashoggi, tué dans l'enceinte du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul (Turquie) le 2 octobre dernier.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al Djoubeïr a rejeté "entièrement" ces conclusions.

(David Alexander; Pierre Sérisier pour le service français)