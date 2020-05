Bourse de Paris : Trump franchit le Rubicon

La Maison Blanche a franchi la ligne rouge symbolique que la plupart des gouvernements et des populations avaient tracée depuis le début de la pandémie de Covid-19, en déclarant peu ou prou que la mortalité de la pandémie ne justifie pas les dommages économiques actuels. Hier, lors d'une visite d'usine dans l'Arizona puis dans une interview donnée à ABC, Donald Trump a clairement choisi son camp, en embarquant le reste des Etats-Unis. Son message se résume ainsi : il faut rouvrir l'économie, même s'il y aura plus de morts. Je suis persuadé que d'autres dirigeants politiques rêvent en secret de pouvoir annoncer la même chose. Donald Trump, lui, le fait sans d'états d'âme, à la Trump. D'ailleurs, il a dû bien rigoler hier en découvrant l'énième embourbage européen autour de la BCE, de la Bundesbank et du QE. Cette culture du "business as usual" cadre assez mal avec les espoirs de changements sociétaux auxquels nous aspirons généralement.

Je passe du coq à l'âne (quoique) en vous annonçant la sortie ce matin d'un outil intéressant pour l'investissement socialement responsable. Reclaim Finance propose d'identifier les intermédiaires financiers (banques, assureurs, gérants…) dont les politiques sont vraiment compatibles avec une sortie du charbon thermique. Avec Coal Policy Tool, vous saurez normalement si votre intermédiaire financier est réellement engagé dans une démarche progressiste ou s'il se contente d'un bon vieux greenwashing.

Pour finir, on connaît généralement les raisons du décalage de performances des indices des deux côtés de l'Atlantique. Hier je suis tombé hier sur une étude "macro" d'UBS dans laquelle on trouve le tableau reproduit ci-après, qui illustre très bien l'écart grandissant entre Etats-Unis et Europe au niveau des champions technologiques. La Technologie (Microsoft, Apple, Cisco…) et les Services de communications (dont Facebook, Alphabet et Netflix par exemple) pèsent ensemble 36,7% de la cote américaine mais seulement 11,1% des actions européennes. Des secteurs qui ont le vent en poupe en période d'expansion et qui traversent mieux que la moyenne les phases de turbulences depuis plusieurs années. D'où des décalages importants et une techno-dépendance toujours croissante du S&P500.

Le poids de la technologie aux USA et en Europe (source UBS)

La tendance à l'ouverture des marchés est négative autour de 8h00, notamment à cause d'un écart technique dû à la progression plus marquée des indices européens qu'américains en clôture hier. Le Japon et la Chine continentale sont toujours au repos. Hong Kong est en hausse, Sydney en baisse.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et les indices PMI finaux des services en Europe occuperont la matinée (entre 9h15 et 10h00). Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi d'ADP (14h15) et les stocks pétroliers (16h30) sont en vue.

L'euro recule à 1,0834 USD. L'once d'or reste aimantée par les 1700 USD. Le pétrole consolide de -3 à -4% après un rebond impressionnant hier, à 31 USD pour le baril de Brent et à 26,40 USD pour le baril de WTI. Le rendement du T-Bond remonte à 0,66% sur 10 ans. Le Bitcoin a aussi profité d'un mouvement haussier pour accrocher les 9000 USD.

Crédit Agricole subit un recul de 18,1% de ses bénéfices au T1 à 652 M€, mais loue la solidité de son modèle. Les résultats trimestriels de Veolia ont bien tenu. Le groupe accroît son plan d'économies, mais estime que sa solidité financière et son agilité doivent lui permet de saisir les opportunités qui se présenteront dès que la crise sera terminée. Les revenus du premier trimestre d'AXA sont en baisse de 9 % à 31,7 Mds€. L'assureur s'attend à un gros impact de la pandémie cette année. Il n'a toujours pas tranché sur le maintien ou non de son dividende. Danone veut renforcer sa division produits laitiers et d'origine végétale en Amérique du Nord, notamment en ouvrant cette seconde division au café et à la nutrition notamment. Sanofi et GlaxoSmithKline prévoient des essais à grande échelle pour leur futur candidat vaccin contre le Covid-19. Kering émet 1,2 Md€ à 3 et 8 ans. Klépierre place 600 M€ d'obligations à 9 ans à 2%. Neoen va construire la plus grosse centrale solaire d'Australie pour 367 M$. bioMerieux annonce la validation de la performance des tests sérologiques VIDAS pour le SARS-CoV-2 avant un lancement imminent. Valneva s'allie à l'Institut Butantan pour son vaccin à dose unique contre le chikungunya dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. OSE Immunotherapeutics lance un programme de vaccin prophylactique contre le Covid-19, en préclinique. Drone Volt a commandé et offert des masques pour lutter contre le Covid-19. Eurobio Scientific et NG Biotech signent un accord de commercialisation pour les tests rapides de sérologie COVID-19. Erytech s'engage avec le projet collaboratif européen EVIDENCE. Gaussin vend 6 véhicules de manutention à Qatar Airways Cargo.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Total (assemblée générale), Eramet (assemblée générale), Orpea (prime), SpineGuard (assemblée générale), Advicenne (assemblée générale), Groupe Gorgé (rémunérations), ID Logistics (assemblée générale), Boiron (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Europcar, Altarea, Tivoly, Roche Bobois, Orpea, Mare Nostrum, Vicat, Stentys, Herige, LNA Santé, Hopscotch…

L'autorité américaine de la concurrence autorise le rapprochement entre AbbVie et Allergan. Gilead mène des discussions pour accroître la production de remdesivir dans le monde. Facebook dit avoir démantelé un réseau de désinformation iranien. En marge de sa publication trimestrielle, BMW a réduit ses objectifs 2020. Walt Disney estime que le Covid-19 a entraîné un manque à gagner de 1,4 Md$ sur ses activités, qui se sont soldées au premier trimestre par une baisse de 63% du bénéfice par action ajustée. Mattel abandonne ses objectifs annuels après une contraction de 13,8 % de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 594,1 M$. Beyond Meat n'atteindra pas ses objectifs cette année. General Motors serait en négociation pour obtenir une ligne de crédit de 2 Mds$. Airbnb s'apprête à licencier près d'un quart de ses effectifs, soit près de 1900 personnes, a appris Reuters auprès de bonnes sources. La Californie assigne en justice Uber et Lyft sur le statut des chauffeurs. Microsoft va investir 1 Md$ dans le cloud en Pologne sur 7 ans. Occidental Petroleum réfléchit à des moyens de réduire sa dette qui avoisine 40 Mds$. Hertz évite la faillite avec un accord de financement de dernière minute. Norwegian Air lance une augmentation de capital à 1 NOK, contre un cours de clôture de 4,8 NOK hier soir.

Ça publie. Novo Nordisk, PayPal, Costco Wholesale, Enel, BMW, Fresenius, Coloplast, Credit Agricole, Wolters Kluwer, Sampo, Unicredit, Genmab, Ocado, Veolia…

