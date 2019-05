Trump garde l'espoir de conclure un accord commercial avec la Chine

WASHINGTON, 23 mai (Reuters) - Donald Trump a assuré jeudi ne pas avoir perdu l'espoir de parvenir à un accord commercial avec la Chine et s'est dit convaincu de sa conclusion rapide.

"Si tel est le cas, tant mieux, sinon tant pis", a-t-il toutefois ajouté, répétant qu'il rencontrerait son homologue Xi Jinping lors du G20 qui se déroulera fin juin à Osaka.

Le président des Etats-Unis s'était auparavant félicité du plan élaboré par son administration pour venir en aide aux agriculteurs malmenés par la guerre commerciale avec la Chine.

"Les fonds de 16 milliards de dollars (14,3 milliards d'euros)contribueront au maintien de la prospérité de nos fermes et montreront qu'aucun pays n'a de droit de veto sur la sécurité économique et nationale des États-Unis", a-t-il déclaré. (Humeyra Pamuk et Tim Ahmann, Jean-Philippe Lefief pour le service français)