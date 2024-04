La campagne de réélection du président américain Joe Biden a accusé lundi l'ancien président Donald Trump d'attiser la violence politique après que ce dernier a diffusé sur les médias sociaux une vidéo montrant M. Biden ligoté et attaché à l'arrière d'une camionnette.

La vidéo que M. Trump a partagée vendredi sur sa plateforme Truth Social montre un SUV et une camionnette avec plusieurs grands drapeaux soutenant M. Trump et les forces de l'ordre. L'image de M. Biden ligoté apparaît sur le hayon de la camionnette.

CITATION CLÉ : "Donald Trump est parfaitement à l'aise avec la violence lorsqu'il pense qu'elle lui est bénéfique. En fait, il l'encourage. En d'autres termes, sa campagne est centrée sur lui-même. Il s'agit de vengeance. Il s'agit de se venger", a déclaré Michael Tyler, directeur de la communication de la campagne de Joe Biden.

"La violence politique a été et continue d'être au cœur de la politique de Donald Trump", a ajouté M. Tyler. Le langage inquiétant n'est pas nouveau pour M. Trump, qui a publiquement appelé à l'emprisonnement des opposants politiques, à la suspension de la Constitution et a suggéré que le plus haut général des États-Unis soit exécuté.

Depuis sa déclaration de candidature en novembre 2022, M. Trump n'a cessé de faire une série de déclarations incendiaires et racistes. Sa rhétorique de plus en plus violente sur la piste électorale a suscité des inquiétudes quant au fait qu'il pourrait, s'il était élu, faire fi des normes démocratiques pour s'en prendre à ses ennemis présumés.

LES CHIFFRES : Selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos, M. Biden avait une avance marginale d'un point de pourcentage sur M. Trump avant l'élection présidentielle de novembre.

Quelque 39 % des électeurs inscrits dans ce sondage d'une semaine ont déclaré qu'ils voteraient pour M. Biden, un démocrate, si l'élection avait lieu aujourd'hui, contre 38 % qui choisiraient l'ancien président républicain, M. Trump.

CONTEXTE : Au début du mois, M. Trump a déclaré qu'il y aurait un "bain de sang" s'il ne remportait pas l'élection présidentielle en novembre, un commentaire qui a suscité une vive réaction de la part de M. Biden lui-même.

En décembre, M. Trump a déclaré que les migrants "empoisonnaient le sang" de l'Amérique et, en novembre, il a utilisé le mot "vermine" pour décrire ses rivaux politiques, suscitant une large condamnation, y compris de la part de M. Biden, qui a comparé ses commentaires au "langage que l'on entendait dans l'Allemagne nazie".

Un porte-parole de M. Trump a défendu la rhétorique de ce dernier vendredi et a rappelé une déclaration de M. Biden en 2018 dans laquelle il disait, en parlant de M. Trump : "Si nous étions au lycée, je l'emmènerais derrière le gymnase et je lui casserais la figure."