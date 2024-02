Les avocats de Donald Trump ont déclaré jeudi à la Cour suprême des États-Unis que le procès pénal de l'ancien président, accusé d'avoir comploté pour renverser sa défaite à l'élection de 2020, devrait être retardé parce que les juges entendront dans les mois à venir une affaire distincte qui pourrait affecter deux des chefs d'accusation retenus contre lui.

Dans un nouveau document, les avocats ont demandé à la Cour suprême de ralentir le procès, notamment parce que les juges vont bientôt déterminer si un accusé nommé Joseph Fischer, qui a participé à l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole, peut être inculpé d'obstruction à une procédure officielle. M. Trump a été accusé d'entrave à une procédure officielle et de conspiration à cet effet.

À la suite de ce dépôt, le tribunal pourrait statuer à tout moment sur la demande de M. Trump - déposée lundi - de geler une décision judiciaire rejetant sa demande d'immunité de poursuites dans cette affaire.

"Il est absurde de mener un procès pénal complexe alors qu'une affaire est pendante devant ce tribunal et qu'elle pourrait invalider la moitié des charges de l'acte d'accusation", ont écrit les avocats dans un mémoire, faisant référence aux quatre chefs d'accusation retenus par l'avocat spécial Jack Smith dans l'affaire.

Le dossier déposé jeudi fait suite à celui déposé mercredi par M. Smith, qui demandait à la Cour suprême de rejeter la tentative de M. Trump de retarder encore la procédure judiciaire alors qu'il invoque l'immunité présidentielle. Si les juges ne rejettent pas immédiatement la demande de M. Trump, M. Smith a demandé qu'ils se saisissent de l'affaire et qu'ils statuent sur la question de l'immunité dans le cadre d'une procédure accélérée.

M. Trump, premier ancien président à faire l'objet de poursuites pénales, est le favori de l'investiture républicaine pour défier le président Joe Biden, un démocrate qui l'aurait battu en 2020, lors de l'élection américaine du 5 novembre.

Afin d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de M. Biden sur M. Trump en 2020, ses partisans ont attaqué la police, franchi des barricades et envahi le Capitole. M. Trump a prononcé un discours incendiaire devant ses partisans, répétant ses fausses allégations de fraude électorale généralisée et leur demandant de se rendre au Capitole et de "se battre comme des diables". Pendant des heures, il a repoussé les demandes qui lui étaient adressées pour qu'il exhorte la foule à s'arrêter.

Aucune date n'a été fixée pour l'examen par les juges de l'affaire concernant M. Fischer, qui a été arrêté en Pennsylvanie.

"La nation a un intérêt impérieux à ce que les accusations soient jugées", a déclaré M. Smith dans son dossier, ajoutant que "l'intérêt public d'un procès rapide est à son zénith lorsque, comme c'est le cas ici, un ancien président est accusé d'avoir conspiré pour subvertir le processus électoral afin de pouvoir rester en fonction".

L'acte d'accusation reproche à M. Trump d'avoir conspiré pour frauder les États-Unis, d'avoir fait obstruction à la certification par le Congrès de la victoire électorale de M. Biden et d'avoir conspiré pour ce faire, et d'avoir conspiré contre le droit de vote des Américains.

Les avocats de M. Trump ont déclaré jeudi qu'un procès ne devrait pas avoir lieu avant que la question de l'immunité n'ait été résolue, réitérant l'affirmation de M. Trump selon laquelle l'affaire était motivée par des considérations politiques.

"L'avocat spécial cherche à traduire le président Trump en justice et à obtenir une condamnation avant les élections de novembre, pour lesquelles le président Trump est le principal candidat face au président Biden", ont-ils écrit.

Lundi, les avocats de M. Trump ont demandé à la Cour suprême de suspendre la décision rendue le 6 février par un groupe de trois juges de la cour d'appel du district de Columbia, qui rejetait sa demande d'immunité.

Ils ont demandé aux juges de suspendre le procès en attendant que l'ensemble des juges de la Cour d'appel du district de Columbia réexamine l'affaire et, le cas échéant, fasse appel devant la Cour suprême. La date du 4 mars prévue pour le procès de M. Trump devant le tribunal fédéral de Washington a déjà été reportée, et aucune nouvelle date n'a été fixée.

Le ralentissement de l'affaire pourrait profiter à M. Trump. S'il remporte les élections et retourne à la Maison-Blanche, il pourrait utiliser ses pouvoirs présidentiels pour mettre fin aux poursuites ou se gracier lui-même pour tout délit fédéral.