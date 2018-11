(Actualisé avec nouvelle citation, contexte)

WASHINGTON, 9 novembre (Reuters) - Donald Trump a jugé "très insultant" que son homologue français Emmanuel Macron ait proposé la création d'une armée européenne pour que l'Union puisse se protéger, selon les termes du président américain, "face aux Etats-Unis, à la Chine et à la Russie".

"Très insultant, mais peut-être l'Europe devrait-elle payer sa part (du budget) de l'Otan, que les Etats-Unis assument largement", a-t-il écrit sur Twitter à son arrivée à Paris, où il doit assister aux commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale.

Emmanuel Macron a prôné mardi la création d'une "vraie armée européenne" pour que l'Union ne dépendre pas seulement des Etats-Unis face à une Russie "menaçante".

"On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante", a-t-il poursuivi. "On doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, sans dépendre seulement des Etats-Unis, et de manière plus souveraine."

Il recevra Donald Trump samedi à l'Elysée pour un entretien suivi d'un déjeuner en présence de leurs épouses. Les deux hommes se retrouveront le lendemain matin pour la cérémonie du 11 novembre sous l'arc de Triomphe en compagnie d'une soixantaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernement, dont Vladimir Poutine et Angela Merkel. Le président américain n'assistera pas en revanche au "forum pour la paix" programmé dans l'après-midi.

(, Jean-Philippe Lefief pour le service français)