Bourse de Paris : Trump, le froid puis le chaud

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Donald Trump continue à faire la pluie et le beau temps sur des marchés suffisamment aux abois pour évoluer au gré des humeurs du Président américain. C'est agaçant. La séance boursière de mardi l'illustre parfaitement. Tout avait bien commencé, notamment parce que des signes de détente étaient apparus dans les relations commerciales sino-américaines. D'insistantes rumeurs en provenance de Pékin laissaient en effet entendre que la Chine prévoyait d'abaisser ses barrières douanières frappant l'importation de voitures américaines. Mais le 45président des Etats-Unis, après un vif échange avec des dirigeants démocrates, a menacé de geler le fonctionnement de l'administration (le fameux "shutdown") si le Congrès refusait de financer son mur à la frontière mexicaine . Il a même évoqué la possibilité de le faire construire par l'armée (ce dont il n'a, a priori, pas le pouvoir).Ce matin, les places financières ont toutefois retrouvé le sourire sur de nouvelles informations allant dans le sens d'une détente entre Washington et Pékin. La directrice financière d'Huawei détenue au Canada a été libérée sous caution. Le Président américain a même déclaré dans un grand entretien accordé à l'Agence Reuters qu'il était prêt à intervenir auprès de son département de la justice pour que l'enquête visant Huawei ne vienne pas interférer avec les négociations en cours. Il en a profité pour égratigner une nouvelle fois la banque centrale américaine, en estimant que la hausse de taux prévue la semaine prochaine est "ridicule".Les marchés européens sont attendus dans le vert ce matin, alors que les "futures" américains pointent eux aussi vers le haut. En Asie, Tokyo, Hong Kong et Séoul sont en vive hausse, tandis que les gains de Shanghai sont plus étriqués.La production industrielle européenne d'octobre (11h00, consensus +0,2%) permettra de patienter jusqu'à l'inflation américaine (14h30, consensus +0,0%) et aux stocks pétroliers des Etats-Unis (16h30).A 1,13266 USD, l'euro est quasiment stable ce matin. L'once d'or campe sur ses nouvelles positions légèrement au-dessus de 1 244 USD. Le baril remonte à 52,25 USD le WTI et 60,95 USD le Brent. Le rendement du 10 ans américain remonte légèrement à 2,883%, celui du 2 ans à 2,78%. Le Bitcoin reste proche des 3 400 USD.