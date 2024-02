Qui pourra l'arrêter ? Alors que Donald Trump a terrassé ses adversaires Républicains aux primaires et qu'il est pour l'instant donné favori dans les sondages face à Biden, l'élection présidentielle américaine de 2024 semble déjà pliée. Peu importent les 91 chefs d'accusation qui pèsent sur sa personne, le rouleau-compresseur Trump écrase tout sur son passage.

Il y a quelques mois, il n'avait fait qu'une bouchée de Ron de Santis, le gouverneur de Floride. Il ne lui restait plus qu'à faucher Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, pour s'offrir un boulevard vers la nomination officielle du parti en tant que candidat du camp Républicain.

Voilà chose faite (ou presque). L'ancien président a largement triomphé cette semaine dans l'État que sa rivale avait dirigé auparavant. Elle avait pourtant tout d'une gagnante, lus-je hier dans le FT. Le bon âge, la bonne provenance, le bon positionnement. Il lui manquait juste l'aura, celle qui fait de Trump une pop star auprès de ses ouailles. Peu sont ceux qui donnent encore cher de l'avenir présidentiel d'Haley, désormais lâchée par les plus grands donateurs de sa campagne. Elle se battra toutefois jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 5 mars (date des primaires dans une quinzaine d'Etats, qui devraient donner une tendance finale) ou théoriquement jusqu'en juillet, si elle en a la force.

Et ensuite ? Donald Trump ira (ou n'ira pas) aux nombreuses convocations judiciaires qui jalonneront son parcours jusqu'en novembre. Il continuera à attaquer Joe Biden sur son âge, sa (prétendue) désastreuse gestion économique du pays, sa position sur les conflits Israélo-palestinien et Russo-ukrainien, sa défense de l'OTAN et des alliés européens, sa politique face à l'immigration sud-américaine, etc. On connaît déjà (un peu trop bien) la chanson.

Pas sûr que le président en exercice puisse faire obstacle. Sa côte de popularité est au plus bas (37%), il est crédité de 43% d'intentions de vote (The Economist), contre 44% en janvier (Statista). Même s'il arrive que les sondages (qui donnent Joe Biden perdants dans les Swing States, les Etats clefs) se trompent, comme ils l'avaient fait en 2016 lors du duel Clinton-Trump, il semble pour le moment que les chances de Biden reposent sur une combinaison improbable d'éléments : une éventuelle condamnation de Trump pour crime, et, le cas échéant, une invalidation par les Républicains d'un candidat "criminel".

Dessin d'Amandine Victor