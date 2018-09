Bourse de Paris : Trump les fait rire avant la Fed

Les temps forts économiques du jour

Sauf catastrophe majeure lors des prochaines heures, la Fed va annoncer le relèvement de ses taux d'un quart de point ce soir à 20h00. Là encore, pas besoin d'être particulièrement extralucide ou de connaître le beau-frère de Jerome Powell pour s'en persuader : l'outil FedWatch du CME le fait pour nous. Il se base sur les contrats futures des Fed Funds, lesquels sont alimentés par les attentes de marché au quotidien. La probabilité d'une hausse de taux atteint 100% avec cet outil (95% en faveur d'une hausse d'un quart de point, 5% pour une hausse d'un demi-point).Ce qui intéresse davantage les financiers, c'est le rapport sur les perspectives économiques mises à jour qui sera publié concomitamment et les explications du patron de la Fed à partir de 20h30.. Comme la Fed n'a pas pour mandat de s'occuper des affaires des autres, son président ne devrait pas s'engager sur ce terrain glissant.Quant au reste de l'actualité, Donald Trump a prononcé un discours à la tribune de l'ONU en développant les thèmes qui lui sont chers. Consternant pour ses détracteurs, brillant pour ses aficionados. Même si son goût pour l'autosatisfaction a déclenché quelques rires dans l'assemblée, certains des thèmes qu'il a abordés sont fédérateurs. La preuve ?, mais sans brocarder un Etat en particulier. Toute ressemblance avec une habitude chinoise serait purement fortuite., non seulement vis-à-vis du reste de l'Europe mais entre les deux factions de la coalition au pouvoir.Le CAC40 a démarré en hausse minime, sur les 5 480 points.Les regards des investisseurs sont intégralement tournés vers les Etats-Unis où les chiffres de l'immobilier neuf (16h00 : consensus 630 000) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30 : consensus -0,7 million) permettront de patienter jusqu'à la décision de la Fed sur ses taux (20h00 : consensus à 100% sur une hausse de taux). La banque centrale publiera en même temps ses nouvelles anticipations économiques, avant à 20h30 une conférence de présentation de Jerome Powell.L'euro et le dollar se neutralisent ce matin à 1,17657 USD (+0,02%). L'once d'or a repassé le cap des 1 200 USD et s'en tient très proche. Le baril repart de l'avant avec un WTI à 72,12 USD et un Brent à 81,78 USD.