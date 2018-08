Bourse de Paris : Trump les met tous en coupes réglées

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Cela faisait un certain temps que tous les grands indices mondiaux n'avaient pas uniformément évolué en hausse marquée. Ce fut le cas hier, avec l'aboutissement des discussions américano-mexicaines. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump, il est diablement efficace lorsqu'il s'agit de contraindre ses partenaires commerciaux. C'est évidemment plus facile quand on est la première économie du monde et qu'on passe sous silence les autres déséquilibres existants à l'avantage des Etats-Unis. Mais le résultat est là.Et plus Washington signe de nouveaux accords, plus la Chine se retrouve isolée. Pékin va devoir se soumettre à un moment ou à un autre. Les investisseurs le pensent, comme le montre l'ascension des indices. Les "bulls" (haussiers) ont repris le pas sur les "bears" (baissiers). A propos, connaissez-vous l'équivalent américain pour "comme un éléphant dans un magasin de porcelaine" ? "Like a Bull in a China Shop". Tout un symbole.En Europe, Bâloise Brunello Cucinelli et Tamedia sont au nombre des sociétés qui publient leurs résultats. Dans le reste du monde, plusieurs banques asiatiques sont attendues. Aux Etats-Unis, Best Buy et Tiffany sont sur le pont. Les indicateurs avancés européens sont en hausse marquée ce matin. Le CAC40 devrait s'attaquer à nouveau aux 5 500 points.La BCE publiera les chiffres de la masse monétaire M3 de juillet à 10h00. Aux Etats-Unis, la balance commerciale (14h30, consensus -68,6 milliards de dollars) et les stocks des grossistes (14h30, consensus +0,1%) précèderont l'indice immobilier S&P / Case-Shiller (15h00, consensus 6,4%), l'indice de confiance du Conference Board (16h00, consensus 126,6) et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00, consensus 18).L'euro reste ferme face au billet vert à 1,16744 USD, confirmant son rebond récent. Malgré un reflux de -0,2% ce matin, l'once d'or a retrouvé des couleurs à 1 208 USD. Le Brent cède -0,1% à 76,205 USD, tandis que le WTI évolue à 68,90 USD, en léger retrait également.• Jefferies abaisse de 584 à 582 GBp son objectif surmais reste acheteur.• Goldman Sachs entre Axa dans sa liste de valeurs recommandées.• Independent Research abaisse de 72 à 70 EUR son objectif sur BNP Paribas mais reste acheteur.• JP Morgan abaisse d'achat à neutre sa recommandation sur Continental , en réduisant de 240 à 184 EUR son objectif.• Jefferies abaisse d'acheter à conserver sa recommandation sur E.ON , en réduisant de 11 à 10,20 EUR son objectif.• Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter sur Faurecia , malgré un objectif abaissé de 70 à 65 EUR.• DZ Bank réduit son objectif à 5,70 EUR sur Highlight Communications , en restant à conserver.• SEB démarre le suivi de Lehto Group à l'achat en visant 12,60 EUR.• Crédit Suisse réduit de 0,85 à 0,65 CHF son objectif sur Meyer Burger , en restant neutre.• Research Partners rehausse de 63 à 70 CHF son objectif sur Orior , en restant à la vente.• Jefferies passe de conserver à acheter sur RWE , revalorisé de 21,90 à 29 EUR.• Jefferies revalorise Royal Vopak de 35 à 40 EUR en restant à conserver. Total sera candidat au renouvellement des concessions hydroélectriques françaises, principalement opérées par Electricité de France et Engie BNP Paribas aurait débauché Nirav Thakker chez RBC pour prendre les commandes de sa division crédit en Amérique du Nord. Eiffage et Phoenix rempilent pour 10 ans et 155 millions d'euros avec ArcelorMittal Dunkerque pour un contrat de services. Tarkett a racheté la société nord-américaine Lexmark Carpet Mills, qui pèse 120 millions de dollars de revenus annuels. Genkyotex a atteint le nombre de patients requis pour une analyse intermédiaire dans le cadre de sa phase II testant GKT831 dans la cholangite biliaire primitive. Toyota investit 500 millions de dollars dans Uber dans le cadre d'une extension de la collaboration avec les deux groupes. Une action collective d'actionnaires visant Tesla a été écartée au motif que le droit boursier ne punit pas les entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs. Automobile toujours : la perspective d'un accord entre Washington et Mexico a dopé les actions des constructeurs automobiles traditionnels en bourse hier. AMD a aussi flambé sur des espoirs de gains de parts de marché face au meilleur ennemi, Intel . Luigi di Maio prône toujours une nationalisation des autoroutes italiennes.